RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 23:15

  Igor3777 написав:Авангард;
Альянс;
Банк 3/4;
Индустриалбанк;
Коммерческий индустриальный банк;
Кристалбанк;
Первый инвестиционный банк;
РВС банк;
Скай Банк;
Украинский банк реконструкции и развития

Оцим усім Олена та Юлія закупилися? Інфа сотка?
klug
 
Повідомлень: 7265
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:06

Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5255
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31

  Goodman написав:Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.


Не отдадут через 3 мес. в дол. отдадут в грн. по курсу 37. Во проблема, типа лимон баксов положили 50тыс.грн./37 = 1350дол, 50тыс. грн/40 = 1250дол. Это что такая большая разница??? Учитесь жить не собирая монеты на чёрный день и не экономя на себе.))
Банк - это, что бы дома не держать монеты, когда ежедневно идут поступления. А реальный доход - это когда от твоей работы ежедневно пикает карта, что пришла сумма от клиента и ты потом покупаешь ликвид, который приносит хороший доход. И так день за днём.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5627
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:21

  Goodman написав:Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.


Если я выложу в ноябре фото чека, о снятии депобаксов со счёта, с Вас 0,5 джеменсона, идёт ?? :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 06.01.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 12:02

  Igor3777 написав:
  Goodman написав:Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.


Если я выложу в ноябре фото чека, о снятии депобаксов со счёта, с Вас 0,5 джеменсона, идёт ?? :mrgreen: :mrgreen:

Чтобы все было честно Вы должны указать сколько с Вас, если не выложите чек.:wink:
nord
 
Повідомлень: 66
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 12:25

  nord написав:
  Igor3777 написав:
  Goodman написав:Акорд уже відчитався на ФБ , про клуб 50к.
кількість нових клієнтів зросла в 2! рази.
55% депозитів - це перші клієнти банку. Святкують.
PS Ні слова. ні букви нема. що кожен валютний депозит забезпений папіровим долярчиком чи ойриком, і буде виданий за першою вимогою клієнта.
Здається, черговий пилосмок.
PS1 Не ложив, не участвував, наперед знаю, не заберу , на вічне одданє до ВА.


Если я выложу в ноябре фото чека, о снятии депобаксов со счёта, с Вас 0,5 джеменсона, идёт ?? :mrgreen: :mrgreen:

Чтобы все было честно Вы должны указать сколько с Вас, если не выложите чек.:wink:


в ноябре все выложат
а вот в декабре...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:26

Re: Акордбанк

а что в декабре?)
lamal
 
Повідомлень: 145
З нами з: 11.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:56

  Игорь Алексеевич написав:Не отдадут через 3 мес. в дол. отдадут в грн. по курсу 37. Во проблема, типа лимон баксов положили 50тыс.грн./37 = 1350дол, 50тыс. грн/40 = 1250дол. Это что такая большая разница??? Учитесь жить не собирая монеты на чёрный день и не экономя на себе.))
Банк - это, что бы дома не держать монеты, когда ежедневно идут поступления. А реальный доход - это когда от твоей работы ежедневно пикает карта, что пришла сумма от клиента и ты потом покупаешь ликвид, который приносит хороший доход. И так день за днём.))

Красивая история.
А не оставлять в нашей стране на ЧД, в случае непредвиденных обстоятельств - это песня. Ну если только жить на кредитные не платя по счетам. Тогда - да. Так как эти обстоятельства постоянная составляющая текущего бытия.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 31.07.19
Подякував: 279 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:05

  lamal написав:а что в декабре?)

самолет с длолларами может заблудиться
прилететь, так сказать, не для всех
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:22

  копейка написав:
  Игорь Алексеевич написав:Не отдадут через 3 мес. в дол. отдадут в грн. по курсу 37. Во проблема, типа лимон баксов положили 50тыс.грн./37 = 1350дол, 50тыс. грн/40 = 1250дол. Это что такая большая разница??? Учитесь жить не собирая монеты на чёрный день и не экономя на себе.))
Банк - это, что бы дома не держать монеты, когда ежедневно идут поступления. А реальный доход - это когда от твоей работы ежедневно пикает карта, что пришла сумма от клиента и ты потом покупаешь ликвид, который приносит хороший доход. И так день за днём.))

Красивая история.
А не оставлять в нашей стране на ЧД, в случае непредвиденных обстоятельств - это песня. Ну если только жить на кредитные не платя по счетам. Тогда - да. Так как эти обстоятельства постоянная составляющая текущего бытия.


у меня три разных направления бизнеса. Зачем мне оставлять сумасшедшие средства на чёрный день? Страна постоянно в кризисах и я уже научился под них подстраиваться. Конечно есть некоторые монеты на депозитах, но это больше из за того, что они там лежат и ежемес. пополняются на покупку нового ликвида. :P
Кинул 50 тыс на 3мес. в Аккорд. Получу обратно дол. хорошо, получу грн., но тоже не такая большая трагедия.
если почитать ветки, то создаётся впечатление, что все здесь сидят с лимонами баксов, а потом за потерю в случае чего 100 баксов начинают плакаться. :P
И то здесь даже не потеря а остаёшься в своих интересах, если чё в грн.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5627
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 41424344>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon, копейка і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (762)
18.08.2022 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.