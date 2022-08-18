Игорь Алексеевич никаких тут впечатлений не создается, никто уже не живет иллюзиями. Как казах - что вижу, то и пою.
Нагнали в банк очередних оленей, которим чужди понятия банковского дела и тишини.
Больше половини, ето новие люди. Благо, если ето клиенти других банков , которим понятна и прозрачна БС Украина. А если ето люди с улици? Они любой банк завалят оленьим загоном и вигоном.
Рад за всех отписавшихся, что для них 50к не деньги и они особо ими не дорожат.
Я "наелся" Акордом его депозитом НОВІ ГРОШІ , как золотая клетка, манит и манит, давай и давай.