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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 22:22
Игорь Алексеевич никаких тут впечатлений не создается, никто уже не живет иллюзиями. Как казах - что вижу, то и пою.
Нагнали в банк очередних оленей, которим чужди понятия банковского дела и тишини.
Больше половини, ето новие люди. Благо, если ето клиенти других банков , которим понятна и прозрачна БС Украина. А если ето люди с улици? Они любой банк завалят оленьим загоном и вигоном.
Рад за всех отписавшихся, что для них 50к не деньги и они особо ими не дорожат.
Я "наелся" Акордом его депозитом НОВІ ГРОШІ , как золотая клетка, манит и манит, давай и давай.
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Goodman
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:26
Goodman написав:Игорь Алексеевич
никаких тут впечатлений не создается, никто уже не живет иллюзиями. Как казах - что вижу, то и пою.
Нагнали в банк очередних оленей, которим чужди понятия банковского дела и тишини.
Больше половини, ето новие люди. Благо, если ето клиенти других банков , которим понятна и прозрачна БС Украина. А если ето люди с улици? Они любой банк завалят оленьим загоном и вигоном.
Рад за всех отписавшихся, что для них 50к не деньги и они особо ими не дорожат.
Я "наелся" Акордом его депозитом НОВІ ГРОШІ , как золотая клетка, манит и манит, давай и давай.
50 тыс.грн. это деньги и терять любую сумму жаль. Но, в этой ситуации никто ничего не теряет. Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%
Риск это было 50тыс.грн. - а стало 000грн.,
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:30
Игорь Алексеевич написав:
Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%
Ну все-таки не 00000%, а 1% в случае конкретно Аккорда. Это, конечно, при условии, что НБУ не поднимет официальный курс.
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ingtrans
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:33
ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%
Ну все-таки не 00000%, а 1% в случае конкретно Аккорда. Это, конечно, при условии, что НБУ не поднимет официальный курс.
фонд отдаст 50тыс. грн. Какие риски, даже 1% ???
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:40
Игорь Алексеевич написав: ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%
Ну все-таки не 00000%, а 1% в случае конкретно Аккорда. Это, конечно, при условии, что НБУ не поднимет официальный курс.
фонд отдаст 50тыс. грн. Какие риски, даже 1% ???
Почему 50 тыс. грн? Я так понимfю, что отдаст долларовый депозит в перерасчете на гривну по официальному курсу, который в данный момент на 1% ниже, чем Аккорд считал при открытии депозита.
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ingtrans
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:47
ingtrans написав:
Почему 50 тыс. грн? Я так понимfю, что отдаст долларовый депозит в перерасчете на гривну по официальному курсу, который в данный момент на 1% ниже, чем Аккорд считал при открытии депозита
возможно и так. Но про ВА пока рано думать. Если и будет банкопад, то нужны весомые причины. Пока все ОК, хоть и пишут про 10 банков
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Игорь Алексеевич
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