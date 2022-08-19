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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:22

Игорь Алексеевич никаких тут впечатлений не создается, никто уже не живет иллюзиями. Как казах - что вижу, то и пою.
Нагнали в банк очередних оленей, которим чужди понятия банковского дела и тишини.
Больше половини, ето новие люди. Благо, если ето клиенти других банков , которим понятна и прозрачна БС Украина. А если ето люди с улици? Они любой банк завалят оленьим загоном и вигоном.
Рад за всех отписавшихся, что для них 50к не деньги и они особо ими не дорожат.
Я "наелся" Акордом его депозитом НОВІ ГРОШІ , как золотая клетка, манит и манит, давай и давай.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:26

  Goodman написав:Игорь Алексеевич никаких тут впечатлений не создается, никто уже не живет иллюзиями. Как казах - что вижу, то и пою.
Нагнали в банк очередних оленей, которим чужди понятия банковского дела и тишини.
Больше половини, ето новие люди. Благо, если ето клиенти других банков , которим понятна и прозрачна БС Украина. А если ето люди с улици? Они любой банк завалят оленьим загоном и вигоном.
Рад за всех отписавшихся, что для них 50к не деньги и они особо ими не дорожат.
Я "наелся" Акордом его депозитом НОВІ ГРОШІ , как золотая клетка, манит и манит, давай и давай.

50 тыс.грн. это деньги и терять любую сумму жаль. Но, в этой ситуации никто ничего не теряет. Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%
Риск это было 50тыс.грн. - а стало 000грн., :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:30

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%

Ну все-таки не 00000%, а 1% в случае конкретно Аккорда. Это, конечно, при условии, что НБУ не поднимет официальный курс.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:33

  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%

Ну все-таки не 00000%, а 1% в случае конкретно Аккорда. Это, конечно, при условии, что НБУ не поднимет официальный курс.


фонд отдаст 50тыс. грн. Какие риски, даже 1% ???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:40

  Игорь Алексеевич написав:
  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если вдруг ВА, то отдадут в грн. по 37 - останется так же на руках 50тыс.грн.
А если ВА не будет, то будут в наваре. Поэтому рисков -00000%

Ну все-таки не 00000%, а 1% в случае конкретно Аккорда. Это, конечно, при условии, что НБУ не поднимет официальный курс.


фонд отдаст 50тыс. грн. Какие риски, даже 1% ???

Почему 50 тыс. грн? Я так понимfю, что отдаст долларовый депозит в перерасчете на гривну по официальному курсу, который в данный момент на 1% ниже, чем Аккорд считал при открытии депозита.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:47

Re: Акордбанк

  ingtrans написав:Почему 50 тыс. грн? Я так понимfю, что отдаст долларовый депозит в перерасчете на гривну по официальному курсу, который в данный момент на 1% ниже, чем Аккорд считал при открытии депозита

возможно и так. Но про ВА пока рано думать. Если и будет банкопад, то нужны весомые причины. Пока все ОК, хоть и пишут про 10 банков
Игорь Алексеевич
 
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