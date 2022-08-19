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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:57
V2 написав: Игорь Алексеевич написав:
у меня три разных направления бизнеса.
Якщо уважно читаю, один - це оренда нерухомості. Які ще два напрямки обрали для себе?
риелторство и курса риелторов
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