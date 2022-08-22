риелторство и курса риелторов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:57
Додано: Суб 20 сер, 2022 08:42
Re: Акордбанк
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Додано: Пон 22 сер, 2022 17:18
банку приготуватись
бо буде весело
https://news.finance.ua/ua/al-fa-bank-u ... iv-dolariv
судова справа, розгляд 20 вересня!
Додано: Пон 22 сер, 2022 17:41
Re: Акордбанк
А я ещё хотел писят налить в сентябре.... Нет уж, спасибо, харош
Додано: Пон 22 сер, 2022 17:48
Додано: Пон 22 сер, 2022 19:22
«Альфа-Банк Украина», принадлежащий «хорошим русским» с Михаилом Фридманом во главе, подал иск к «Аккордбанку» семьи посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Заявленная причина обращения в суд – неисполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме $8 млн в рамках генерального соглашения №Р-154/2017 от 20 сентября 2017 года.
«Аккордбанк» имеет задолженность в размере 8 млн долларов и не выполняет обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», – заявляют менеджеры Фридмана и Ко.
Додано: Пон 22 сер, 2022 22:02
Все гораздо проще…ну не захотел Аккорд выполнять 2-ю часть сделки форексного свопа и продавать Альфе 8 Лямов вечнозеленых по 29,50…были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил…
Додано: Пон 22 сер, 2022 22:24
Re: Акордбанк
Додано: Пон 22 сер, 2022 23:02
Re: Акордбанк
Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєнних
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