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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:57

  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:у меня три разных направления бизнеса.


Якщо уважно читаю, один - це оренда нерухомості. Які ще два напрямки обрали для себе?

риелторство и курса риелторов
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 08:42

Re: Акордбанк

:arrow: 1
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:18

банку приготуватись
бо буде весело

https://news.finance.ua/ua/al-fa-bank-u ... iv-dolariv

судова справа, розгляд 20 вересня!
https://reyestr.court.gov.ua/Review/105 ... 1CbqhEQV0A
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:41

Re: Акордбанк

А я ещё хотел писят налить в сентябре.... Нет уж, спасибо, харош ;)
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:48

  greenozon написав:банку приготуватись
бо буде весело

не удивлюсь, если это просто тупо попытка уже снова осмелевших местных рашистских подстилочек ещк как-то гибридно надавить и на украинского посла в штатах, не? :?
Фридманистов-Авенистов снова "пустили за стол, а они и ноги - на стол" :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:20

Дякуйте великій криші - рож..ій :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:22

  greenozon написав:банку приготуватись
бо буде весело

https://news.finance.ua/ua/al-fa-bank-u ... iv-dolariv

судова справа, розгляд 20 вересня!
https://reyestr.court.gov.ua/Review/105 ... 1CbqhEQV0A


:mrgreen: :mrgreen:

«Альфа-Банк Украина», принадлежащий «хорошим русским» с Михаилом Фридманом во главе, подал иск к «Аккордбанку» семьи посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Заявленная причина обращения в суд – неисполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме $8 млн в рамках генерального соглашения №Р-154/2017 от 20 сентября 2017 года.

«Аккордбанк» имеет задолженность в размере 8 млн долларов и не выполняет обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», – заявляют менеджеры Фридмана и Ко.
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:02

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:банку приготуватись
бо буде весело

не удивлюсь, если это просто тупо попытка уже снова осмелевших местных рашистских подстилочек ещк как-то гибридно надавить и на украинского посла в штатах, не? :?
Фридманистов-Авенистов снова "пустили за стол, а они и ноги - на стол" :D

Все гораздо проще…ну не захотел Аккорд выполнять 2-ю часть сделки форексного свопа и продавать Альфе 8 Лямов вечнозеленых по 29,50…были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:24

Re: Акордбанк

  AlexSV написав:были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил…


А у каких банков были ? Чем закончились ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 23:02

Re: Акордбанк

Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєнних https://finclub.net/ua/news/sens-bank-p ... banku.html
vkladchiik
 
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