vkladchiik написав:Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєнних https://finclub.nеt/ua/news/sens-bank-pozyvaietsia-proty-akordbanku
«
Обставини справи не відповідають заявленим Альфа-Банком. Акордбанк не має заборгованості перед Альфа-Банком. Враховуючи, що відповідно до отриманої інформації від співробітників Казначейства Альфа-Банку на момент завершення терміну форексного свопа 24.02.2022 року, що на початку військової агресії росії проти України у них відсутній гривневий еквівалент на повну суму у 8 млн доларів США для повернення Акордбанку, повертати валюту Альфа-Банку, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни росії – країни агресора, країни-окупанта, не було підстав, тому угоду було закрито.
При цьому Акордбанк ні станом на 24.02.2022, ні після – не отримував від Альфа-Банку гривневі кошти в рамках даного форексного свопа. Також варто зауважити, що починаючи з 24.02.2022 Альфа-Банк не сплачував Акордбанку жодних відсотків за користування коштами.
05.05.2022 року Акордбанк через Swift отримав від Альфа-Банку свіфт-повідомлення про односторонню відмову від зазначеного форексного свопу.
Відповідно в Альфа-Банку проти розміщених в Акордбанку 8 млн доларів США залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України Акордбанком не було."
Очевидно же, что после такого наезда во время войны на горизонте просматривается очень ненулевая вероятность ликвидации (национализации) местного АЛЬФАбанка Или на крайняк, с (известного путинского спонсора) Фридмана тут слупят еще прилично денег, "за испуг".
Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. Ну да, разница в том, что тогда не было объявлено военное положение….
vkladchiik написав:Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєнних https://finclub.nеt/ua/news/sens-bank-pozyvaietsia-proty-akordbanku
«
Обставини справи не відповідають заявленим Альфа-Банком. Акордбанк не має заборгованості перед Альфа-Банком. Враховуючи, що відповідно до отриманої інформації від співробітників Казначейства Альфа-Банку на момент завершення терміну форексного свопа 24.02.2022 року, що на початку військової агресії росії проти України у них відсутній гривневий еквівалент на повну суму у 8 млн доларів США для повернення Акордбанку, повертати валюту Альфа-Банку, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни росії – країни агресора, країни-окупанта, не було підстав, тому угоду було закрито.
При цьому Акордбанк ні станом на 24.02.2022, ні після – не отримував від Альфа-Банку гривневі кошти в рамках даного форексного свопа. Також варто зауважити, що починаючи з 24.02.2022 Альфа-Банк не сплачував Акордбанку жодних відсотків за користування коштами.
05.05.2022 року Акордбанк через Swift отримав від Альфа-Банку свіфт-повідомлення про односторонню відмову від зазначеного форексного свопу.
Відповідно в Альфа-Банку проти розміщених в Акордбанку 8 млн доларів США залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України Акордбанком не було."
Очевидно же, что после такого наезда во время войны на горизонте просматривается очень ненулевая вероятность ликвидации (национализации) местного АЛЬФАбанка Или на крайняк, с (известного путинского спонсора) Фридмана тут слупят еще прилично денег, "за испуг".
как бы слово "финальный" к кому-то не применили думаю, обе стороны отделаются испугом
AlexSV написав:Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. Ну да, разница в том, что тогда не было объявлено военное положение….
- неслабая такая разница.
Находящийся по Вашингтонскими санкциями персонаж (который того и гляди как бы даже конкретно международным спонсором терроризма не признали в самом обозримом будущем) - Фридман - получил тут логичный отлуп валютного платежа и утерся, на полгода затихарился, пока тут таки не порешал вопросы, очевидно же.
И это... Златобанк тогда "заныкал" от конкретно укрдочки кого? - СбербанкаРоссии или ВТБ? или ПИБа ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 23 сер, 2022 10:53, всього редагувалось 2 разів.
AlexSV написав:Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. Ну да, разница в том, что тогда не было объявлено военное положение….
- неслабая такая разница.
Находящийся по Вашингтонскими санкциями персонаж (который того и гляди как бы даже конкретно международным спонсором терроризма не признали в самом обозримом будущем) - Фридман - получил тут логичный отлуп валютного платежа и утерся, на полгода затихарился, пока тут таки не порешал вопросы, очевидно же.
И это... Златобанк тогда "заныкал" от конкретно укрдочки кого? - СбербанкаРоссии или ВТБ? или ПИБа ?
Ну я бы сказал, что в начале 2015 года ситуация на Межбанке, да и в стране, была не менее напряжная, чем сейчас…потеря Крыма, Донецка, Луганска, каждую неделю по пару банков на ВА, а со Злато, если не ошибаюсь, порядка 10 банков попало, в том числе и госы….