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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 43444546 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 2.8 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 17% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 33% 2 Всього голосів : 6 Додано: Вів 23 сер, 2022 08:23 vkladchiik написав: Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєнних https://finclub.n еt/ua/news/sens-bank-pozyvaietsia-proty-akordbanku Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєннихеt/ua/news/sens-bank-pozyvaietsia-proty-akordbanku





« Обставини справи не відповідають заявленим Альфа-Банком. Акордбанк не має заборгованості перед Альфа-Банком. Враховуючи, що відповідно до отриманої інформації від співробітників Казначейства Альфа-Банку на момент завершення терміну форексного свопа 24.02.2022 року, що на початку військової агресії росії проти України у них відсутній гривневий еквівалент на повну суму у 8 млн доларів США для повернення Акордбанку, повертати валюту Альфа-Банку, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни росії – країни агресора, країни-окупанта, не було підстав, тому угоду було закрито.



При цьому Акордбанк ні станом на 24.02.2022, ні після – не отримував від Альфа-Банку гривневі кошти в рамках даного форексного свопа. Також варто зауважити, що починаючи з 24.02.2022 Альфа-Банк не сплачував Акордбанку жодних відсотків за користування коштами.



05.05.2022 року Акордбанк через Swift отримав від Альфа-Банку свіфт-повідомлення про односторонню відмову від зазначеного форексного свопу.



Відповідно в Альфа-Банку проти розміщених в Акордбанку 8 млн доларів США залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України Акордбанком не було."







Очевидно же, что после такого наезда во время войны на горизонте просматривается очень ненулевая вероятность ликвидации (национализации) местного АЛЬФАбанка

Или на крайняк, с (известного путинского спонсора) Фридмана тут слупят еще прилично денег, "за испуг". Очевидно же, что после такого наезда во время войны на горизонте просматривается очень ненулевая вероятностьместногоИли на крайняк, с (известного путинского спонсора) Фридмана тут слупят еще прилично денег, "за испуг". flysoulfly Повідомлень: 842 З нами з: 13.01.09 Подякував: 359 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 08:59 Igor3777 написав: AlexSV написав: были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил… были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил…



А у каких банков были ? Чем закончились ? А у каких банков были ? Чем закончились ?

Златобанк. Чем закончилось, думаю, знаете) Златобанк. Чем закончилось, думаю, знаете) AlexSV Повідомлень: 1320 З нами з: 11.02.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 09:10 AlexSV написав: Igor3777 написав: AlexSV написав: были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил… были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил…

А у каких банков были ? Чем закончились ? А у каких банков были ? Чем закончились ?

Златобанк. Чем закончилось, думаю, знаете) Златобанк. Чем закончилось, думаю, знаете)

эти два конкретные случаи выглядят так похоже "як свиня на коня" эти два конкретные случаи выглядят так похоже "як свиня на коня" flysoulfly Повідомлень: 842 З нами з: 13.01.09 Подякував: 359 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 09:43 Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. Ну да, разница в том, что тогда не было объявлено военное положение…. AlexSV Повідомлень: 1320 З нами з: 11.02.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 10:16 flysoulfly написав: vkladchiik написав: Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєнних https://finclub.n еt/ua/news/sens-bank-pozyvaietsia-proty-akordbanku Бачу ситуацію так, що Акорд прикрився форс-мажором, щоб не повертати доларів, яких в нього не було, і які він тепер фактично "купив" в Альфи по якихось 27 грн довоєннихеt/ua/news/sens-bank-pozyvaietsia-proty-akordbanku





« Обставини справи не відповідають заявленим Альфа-Банком. Акордбанк не має заборгованості перед Альфа-Банком. Враховуючи, що відповідно до отриманої інформації від співробітників Казначейства Альфа-Банку на момент завершення терміну форексного свопа 24.02.2022 року, що на початку військової агресії росії проти України у них відсутній гривневий еквівалент на повну суму у 8 млн доларів США для повернення Акордбанку, повертати валюту Альфа-Банку, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни росії – країни агресора, країни-окупанта, не було підстав, тому угоду було закрито.



При цьому Акордбанк ні станом на 24.02.2022, ні після – не отримував від Альфа-Банку гривневі кошти в рамках даного форексного свопа. Також варто зауважити, що починаючи з 24.02.2022 Альфа-Банк не сплачував Акордбанку жодних відсотків за користування коштами.



05.05.2022 року Акордбанк через Swift отримав від Альфа-Банку свіфт-повідомлення про односторонню відмову від зазначеного форексного свопу.



Відповідно в Альфа-Банку проти розміщених в Акордбанку 8 млн доларів США залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України Акордбанком не було."







Очевидно же, что после такого наезда во время войны на горизонте просматривается очень ненулевая вероятность ликвидации (национализации) местного АЛЬФАбанка

Или на крайняк, с (известного путинского спонсора) Фридмана тут слупят еще прилично денег, "за испуг". Очевидно же, что после такого наезда во время войны на горизонте просматривается очень ненулевая вероятностьместногоИли на крайняк, с (известного путинского спонсора) Фридмана тут слупят еще прилично денег, "за испуг".



как бы слово "финальный" к кому-то не применили

думаю, обе стороны отделаются испугом как бы слово "финальный" к кому-то не применилидумаю, обе стороны отделаются испугом cohan

Повідомлень: 4438 З нами з: 27.09.19 Подякував: 100 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 10:43 AlexSV написав: Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. Ну да, разница в том, что тогда не было объявлено военное положение….

Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. - неслабая такая разница.



Находящийся по Вашингтонскими санкциями персонаж (который того и гляди как бы даже конкретно международным спонсором терроризма не признали в самом обозримом будущем) - Фридман - получил тут логичный отлуп валютного платежа и утерся, на полгода затихарился, пока тут таки не порешал вопросы, очевидно же.





И это... Златобанк тогда "заныкал" от конкретно укрдочки кого? - СбербанкаРоссии или ВТБ? или ПИБа ? - неслабая такая разница.Находящийся по Вашингтонскими санкциями персонаж (который того и гляди как бы даже конкретно международным спонсором терроризма не признали в самом обозримом будущем) - Фридман - получил тут логичный отлуп валютного платежа и утерся, на полгода затихарился, покатаки не порешал вопросы, очевидно же.И это... Златобанк тогда "заныкал" от конкретно укрдочки кого? - СбербанкаРоссии или ВТБ? или ПИБа ? Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 23 сер, 2022 10:53, всього редагувалось 2 разів. flysoulfly Повідомлень: 842 З нами з: 13.01.09 Подякував: 359 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 10:50 cohan написав: думаю, обе стороны отделаются испугом думаю, обе стороны отделаются испугом

но всьо "это жжж неспроста"© .

Я в такие совпадения не верю. но всьо "это жжж неспроста"© .Я в такие совпадения не верю. flysoulfly Повідомлень: 842 З нами з: 13.01.09 Подякував: 359 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 12:31 flysoulfly написав: AlexSV написав: Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. Ну да, разница в том, что тогда не было объявлено военное положение….

Златобанк также в начале 2015 года отказался возвращать банкам доллар США, при этом их встречная гривна в банках-контрагентах была по курсу 15-16, после рывка курса до 21, начал самостоятельно проводить взаимозачёты и слать свифтовки, что никто никому не должен. Через 2-3 недели скопытился. - неслабая такая разница.



Находящийся по Вашингтонскими санкциями персонаж (который того и гляди как бы даже конкретно международным спонсором терроризма не признали в самом обозримом будущем) - Фридман - получил тут логичный отлуп валютного платежа и утерся, на полгода затихарился, пока тут таки не порешал вопросы, очевидно же.





И это... Златобанк тогда "заныкал" от конкретно укрдочки кого? - СбербанкаРоссии или ВТБ? или ПИБа ? - неслабая такая разница.Находящийся по Вашингтонскими санкциями персонаж (который того и гляди как бы даже конкретно международным спонсором терроризма не признали в самом обозримом будущем) - Фридман - получил тут логичный отлуп валютного платежа и утерся, на полгода затихарился, покатаки не порешал вопросы, очевидно же.И это... Златобанк тогда "заныкал" от конкретно укрдочки кого? - СбербанкаРоссии или ВТБ? или ПИБа ?



Ну я бы сказал, что в начале 2015 года ситуация на Межбанке, да и в стране, была не менее напряжная, чем сейчас…потеря Крыма, Донецка, Луганска, каждую неделю по пару банков на ВА, а со Злато, если не ошибаюсь, порядка 10 банков попало, в том числе и госы…. Ну я бы сказал, что в начале 2015 года ситуация на Межбанке, да и в стране, была не менее напряжная, чем сейчас…потеря Крыма, Донецка, Луганска, каждую неделю по пару банков на ВА, а со Злато, если не ошибаюсь, порядка 10 банков попало, в том числе и госы…. AlexSV Повідомлень: 1320 З нами з: 11.02.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 15:05 AlexSV написав: Igor3777 написав: AlexSV написав: были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил… были такие случаи уже в 2014-2015, когда бакс с 15 до 21 подскочил…



А у каких банков были ? Чем закончились ? А у каких банков были ? Чем закончились ?

Златобанк. Чем закончилось, думаю, знаете) Златобанк. Чем закончилось, думаю, знаете)



Догадываюсь, так как не слышал даже про такой банк Догадываюсь, так как не слышал даже про такой банк Igor3777

Повідомлень: 304 З нами з: 06.01.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 15:55

Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:

2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:

2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%

Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно. Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно. klug Повідомлень: 7310 З нами з: 18.08.14 Подякував: 310 раз. Подякували: 1015 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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