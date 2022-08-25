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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:42

  klug написав:Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%

Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.

Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:31

  lara_08 написав:Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.

Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:40

  klug написав:
  lara_08 написав:Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.

Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?

В условиях задачи не было указано,что вы уже использовали месячный лимит на вывод.
По снятию наличных тоже использовали лимит?
Сомневаюсь что кто-то имел дело с этим депо в аккорде.
lara_08
 
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  #<1 ... 44454647
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