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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:42
klug написав:
Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%
Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.
Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
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lara_08
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:31
lara_08 написав:
Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
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klug
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:40
klug написав: lara_08 написав:
Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
В условиях задачи не было указано,что вы уже использовали месячный лимит на вывод.
По снятию наличных тоже использовали лимит?
Сомневаюсь что кто-то имел дело с этим депо в аккорде.
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lara_08
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