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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 44454647 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 2.8 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 17% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 33% 2 Всього голосів : 6 Додано: Чет 25 сер, 2022 16:42 klug написав: Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2

Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:

2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:

2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%

Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно. Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.

Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно. Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно. lara_08 Повідомлень: 304 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 17:31 lara_08 написав: Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно. Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.

Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця? Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця? klug Повідомлень: 7312 З нами з: 18.08.14 Подякував: 310 раз. Подякували: 1015 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 17:40 klug написав: lara_08 написав: Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно. Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.

Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця? Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?

В условиях задачи не было указано,что вы уже использовали месячный лимит на вывод.

По снятию наличных тоже использовали лимит?

Сомневаюсь что кто-то имел дело с этим депо в аккорде. В условиях задачи не было указано,что вы уже использовали месячный лимит на вывод.По снятию наличных тоже использовали лимит?Сомневаюсь что кто-то имел дело с этим депо в аккорде. lara_08 Повідомлень: 304 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 19:30 klug написав: Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2

Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:

2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:

2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%

Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно. Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.



не сталкивался, но, думаю, идею Вы понимаете: так как после депо снимать нал можно фри, то чтобы так не прогоняли через Вильни Гроши - е вот таке обмеження



сходу не вспомню, но такое много где, первый раз в далеком не помню уже когда меня так в Сбербанке напарили, тогда и узнал что типа Вильный ( не помню название) депозит ( а ложил именноа не него а не на сбер счет / дох сейф и т.п.) не совсем депозит, а депозит только через три месяца, я же думал отделаться одним не сталкивался, но, думаю, идею Вы понимаете: так как после депо снимать нал можно фри, то чтобы так не прогоняли через Вильни Гроши - е вот таке обмеженнясходу не вспомню, но такое много где, первый раз в далеком не помню уже когда меня так в Сбербанке напарили, тогда и узнал что типа Вильный ( не помню название) депозит ( а ложил именноа не него а не на сбер счет / дох сейф и т.п.) не совсем депозит, а депозит только через три месяца, я же думал отделаться одним cohan

Повідомлень: 4444 З нами з: 27.09.19 Подякував: 100 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 44454647 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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