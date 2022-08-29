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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:42

  klug написав:Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%

Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.

Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:31

  lara_08 написав:Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.

Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:40

  klug написав:
  lara_08 написав:Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.

Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?

В условиях задачи не было указано,что вы уже использовали месячный лимит на вывод.
По снятию наличных тоже использовали лимит?
Сомневаюсь что кто-то имел дело с этим депо в аккорде.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:30

  klug написав:Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%

Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.


не сталкивался, но, думаю, идею Вы понимаете: так как после депо снимать нал можно фри, то чтобы так не прогоняли через Вильни Гроши - е вот таке обмеження

сходу не вспомню, но такое много где, первый раз в далеком не помню уже когда меня так в Сбербанке напарили, тогда и узнал что типа Вильный ( не помню название) депозит ( а ложил именноа не него а не на сбер счет / дох сейф и т.п.) не совсем депозит, а депозит только через три месяца, я же думал отделаться одним
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:24

  klug написав:Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%

Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші , але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.

несколько лет всегда так и делал. всегда без комисса.

а когда надо с Вільних коштів ( ну, точно меньше 90 дней было!!! ):
или 1)
на Найкращу возвращал >>> с нее толкал р2р на другой банк (за операцию не более 29999 грн)

или 2)
в отделении через операциониста: "хочу снять огромную сумму прямо с Вільних" (все тело с полным закрытием Вільних и с %, - или же только часть) >>> он все делает сам, дает квитанцию на выдачу с кассы, абсолютно без наличия в руках Найкращей карты даже! >>> забирал с кассы всегда без любых комиссий и предзаказов. Хоть у.е. хоть грн.

гляньте, какой даты актуальные те тарифы?? мож поменялось шо...
или... в тарифах "текст па дыбильному написан"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 06:52

Доброго дня.
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:07

Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.
Amethyst
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