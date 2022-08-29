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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:42
klug написав:
Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%
Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.
Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
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lara_08
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:31
lara_08 написав:
Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
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klug
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:40
klug написав: lara_08 написав:
Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
В условиях задачи не было указано,что вы уже использовали месячный лимит на вывод.
По снятию наличных тоже использовали лимит?
Сомневаюсь что кто-то имел дело с этим депо в аккорде.
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lara_08
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Додано: Чет 25 сер, 2022 19:30
klug написав:
Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%
Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.
не сталкивался, но, думаю, идею Вы понимаете: так как после депо снимать нал можно фри, то чтобы так не прогоняли через Вильни Гроши - е вот таке обмеження
сходу не вспомню, но такое много где, первый раз в далеком не помню уже когда меня так в Сбербанке напарили, тогда и узнал что типа Вильный ( не помню название) депозит ( а ложил именноа не него а не на сбер счет / дох сейф и т.п.) не совсем депозит, а депозит только через три месяца, я же думал отделаться одним
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cohan
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:24
klug написав:
Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%
Що там на практиці? Маю на картці залишок
, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші
, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.
несколько лет всегда так и делал. всегда без комисса.
а когда надо с Вільних коштів ( ну, точно меньше 90 дней было!!! ):
или 1)
на Найкращу возвращал >>> с нее толкал р2р на другой банк (за операцию не более 29999 грн)
или 2)
в отделении через операциониста: "хочу снять огромную сумму прямо с Вільних" (все тело с полным закрытием Вільних и с %, - или же только часть) >>> он все делает сам, дает квитанцию на выдачу с кассы, абсолютно без наличия в руках Найкращей карты даже! >>> забирал с кассы всегда без любых комиссий и предзаказов. Хоть у.е. хоть грн.
гляньте, какой даты актуальные те тарифы??
мож поменялось шо...
или... в тарифах "текст па дыбильному написан"
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Додано: Пон 29 сер, 2022 06:52
Доброго дня.
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:07
Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.
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