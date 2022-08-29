klug написав:Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу: 2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом: 2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%
Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.
Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
lara_08 написав:Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
lara_08 написав:Я бы не проверяла, а вывела бы в другой банк где более 6% и потом по необходимости заводила бы обратно.
Прекрасна бізнес-модель, саме за такою порадою я і звертався. Вивести до 1.09 точно буде мені коштувати 0,5%. Який більш вигідний банк, крім казино, зможе покрити моє небажання зачекати до кінця місяця?
В условиях задачи не было указано,что вы уже использовали месячный лимит на вывод. По снятию наличных тоже использовали лимит? Сомневаюсь что кто-то имел дело с этим депо в аккорде.
klug написав:Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу: 2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом: 2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%
Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші, але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.
не сталкивался, но, думаю, идею Вы понимаете: так как после депо снимать нал можно фри, то чтобы так не прогоняли через Вильни Гроши - е вот таке обмеження
сходу не вспомню, но такое много где, первый раз в далеком не помню уже когда меня так в Сбербанке напарили, тогда и узнал что типа Вильный ( не помню название) депозит ( а ложил именноа не него а не на сбер счет / дох сейф и т.п.) не совсем депозит, а депозит только через три месяца, я же думал отделаться одним
klug написав:Панов, хто має справу з депо "Вільні гроші"? Читаю тарифи і напружує п.2.3.2
Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу: 2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом: 2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів: 1,0%
Що там на практиці? Маю на картці залишок, хочу закинути на кілька днів на Вільні гроші , але маю сумніви чи я їх зможу назад без втрат забрати за кілька днів. У тарифах ніби мова про готівку, але якось мутно.
несколько лет всегда так и делал. всегда без комисса.
а когда надо с Вільних коштів ( ну, точно меньше 90 дней было!!! ): или 1) на Найкращу возвращал >>> с нее толкал р2р на другой банк (за операцию не более 29999 грн)
или 2) в отделении через операциониста: "хочу снять огромную сумму прямо с Вільних" (все тело с полным закрытием Вільних и с %, - или же только часть) >>> он все делает сам, дает квитанцию на выдачу с кассы, абсолютно без наличия в руках Найкращей карты даже! >>> забирал с кассы всегда без любых комиссий и предзаказов. Хоть у.е. хоть грн.
гляньте, какой даты актуальные те тарифы?? мож поменялось шо... или... в тарифах "текст па дыбильному написан"