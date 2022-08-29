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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:48

  Amethyst написав:Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.

Миші плакали, кололись...Но в вересні понесем каклету. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:03

  alex lem написав:
  Amethyst написав:Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.

Миші плакали, кололись...Но в вересні понесем каклету. :D

та легко!
как раз после того как мааасквАЛЬФА в суде сядет на ¥опу со своими ольгинскими пред'явами Аккорду
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:41

flysoulfly Та,шановний. Поки ви діждетесь тих судів та їх рішень, то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
alex lem
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 267 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:09

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:Доброго дня.
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?

Найкращи
но в евро тут не открывают - дискриминация вкладчиков-конвертаторов!

видразу як призначать послом у Европу :mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 4478
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:51

  cohan написав:
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?

Найкращи

но в евро тут не открывают - дискриминация EUROвкладчиков-конвертаторов!
видразу як призначать послом у Европу :mrgreen:
ну типа да!
может это как раз причина РЕАЛЬНАЯ 8)


  alex lem написав:
то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
та нашо мені той доляр, набрид він.
flysoulfly
 
Повідомлень: 887
З нами з: 13.01.09
Подякував: 386 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:08

  alex lem написав:flysoulfly Та,шановний. Поки ви діждетесь тих судів та їх рішень, то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.

Золоті слова.
Investor_K
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Повідомлень: 7695
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  #<1 ... 45464748
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