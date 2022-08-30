Миші плакали, кололись...Но в вересні понесем каклету.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:48
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:03
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:41
flysoulfly Та,шановний. Поки ви діждетесь тих судів та їх рішень, то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:09
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:51
ну типа да!
может это как раз причина РЕАЛЬНАЯ
та нашо мені той доляр, набрид він.
Додано: Пон 29 сер, 2022 19:08
Додано: Вів 30 сер, 2022 11:01
ну да, вроде была тут такая лажа (или уже нету?).
я сейчас в ожидании похожей неопределенной ситуации...
Вот думаю как проверить...
Эту комиссию на размер якобы"превышения100К" списало с остатка Найкращей сразу? или когда?
или отправило сумму меньше на размер комиссии?
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