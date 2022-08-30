RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:48

  Amethyst написав:Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.

Миші плакали, кололись...Но в вересні понесем каклету. :D
alex lem
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:03

  alex lem написав:
  Amethyst написав:Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.

Миші плакали, кололись...Но в вересні понесем каклету. :D

та легко!
как раз после того как мааасквАЛЬФА в суде сядет на ¥опу со своими ольгинскими пред'явами Аккорду
flysoulfly
 
Повідомлень: 901
З нами з: 13.01.09
Подякував: 388 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:41

flysoulfly Та,шановний. Поки ви діждетесь тих судів та їх рішень, то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
alex lem
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:09

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:Доброго дня.
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?

Найкращи
но в евро тут не открывают - дискриминация вкладчиков-конвертаторов!

видразу як призначать послом у Европу :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:51

  cohan написав:
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?

Найкращи

но в евро тут не открывают - дискриминация EUROвкладчиков-конвертаторов!
видразу як призначать послом у Европу :mrgreen:
ну типа да!
может это как раз причина РЕАЛЬНАЯ 8)


  alex lem написав:
то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
та нашо мені той доляр, набрид він.
flysoulfly
 
Повідомлень: 901
З нами з: 13.01.09
Подякував: 388 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:08

  alex lem написав:flysoulfly Та,шановний. Поки ви діждетесь тих судів та їх рішень, то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.

Золоті слова.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7695
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 22:44

А swift тут відправляють?
Які умови, поділіться?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:01

cohan написав: другой прикол: если р2р вывод неудачный (есть у Правекса например 30к лимита на вход в сутки, или технически какой сбой), никаких коррекций фри лимита тоже нет: т.е. попытка и сумма идет в зачет, и, по итогу, на последние перед исчерпанием 100к может насчитаться комис
ну да, вроде была тут такая лажа (или уже нету?).
я сейчас в ожидании похожей неопределенной ситуации...

Вот думаю как проверить...
Эту комиссию на размер якобы"превышения100К" списало с остатка Найкращей сразу? или когда?
или отправило сумму меньше на размер комиссии?
flysoulfly
 
Повідомлень: 901
З нами з: 13.01.09
Подякував: 388 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:35

Тут в місяць сумарно 100т на р2р + 100т банкомат,так?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:47

  novichok написав:Тут в місяць сумарно 100т на р2р + 100т банкомат,так?
ежемесячно без комис вывод 200т :

100т на р2р
плюс
100т на кассу/банкомат

и еще можно в ИБ родычам внутри банка перекидывать без комисс.
може даже до 400т :shock: (тут макс. сумму не проверял, еслишо)
flysoulfly
 
Повідомлень: 901
З нами з: 13.01.09
Подякував: 388 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77, ukr0014959 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (460)
30.08.2022 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.