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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:48
Amethyst написав:
Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.
Миші плакали, кололись...Но в вересні понесем каклету.
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alex lem
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Додано: Пон 29 сер, 2022 11:03
alex lem написав: Amethyst написав:
Бімба. Все налету делается. От обратно как бууудит еще неизвестно.
Миші плакали, кололись...Но в вересні понесем каклету.
та легко!
как раз после того как мааасквАЛЬФА в суде сядет на ¥опу со своими ольгинскими пред'явами Аккорду
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 11:41
flysoulfly Та,шановний. Поки ви діждетесь тих судів та їх рішень, то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
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alex lem
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:09
flysoulfly написав: cohan написав: Investor_K написав:
Доброго дня.
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?
Найкращи
но в евро тут не открывают - дискриминация вкладчиков-конвертаторов!
видразу як призначать послом у Европу
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cohan
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:51
cohan написав:
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?
Найкращи
но в евро тут не открывают - дискриминация EUROвкладчиков-конвертаторов!
видразу як призначать послом у Европу
ну типа да!
может это как раз причина РЕАЛЬНАЯ
alex lem написав:
то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
та нашо мені той доляр, набрид він.
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 19:08
alex lem написав:flysoulfly
Та,шановний. Поки ви діждетесь тих судів та їх рішень, то закінчиться цей атракціон з соціяльним доляром.
Золоті слова.
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Investor_K
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Додано: Пон 29 сер, 2022 22:44
А swift тут відправляють?
Які умови, поділіться?
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idealstorm
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:01
cohan написав: другой прикол: если р2р вывод неудачный (есть у Правекса например 30к лимита на вход в сутки, или технически какой сбой), никаких коррекций фри лимита тоже нет: т.е. попытка и сумма идет в зачет, и, по итогу, на последние перед исчерпанием 100к может насчитаться комис
ну да, вроде была тут такая лажа (или уже нету?
).
я сейчас в ожидании похожей неопределенной ситуации...
Вот думаю как проверить...
Эту комиссию на размер якобы"превышения100К" списало с остатка Найкращей сразу? или когда?
или отправило сумму меньше на размер комиссии?
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flysoulfly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:35
Тут в місяць сумарно 100т на р2р + 100т банкомат,так?
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novichok
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:47
novichok написав:
Тут в місяць сумарно 100т на р2р + 100т банкомат,так?
ежемесячно без комис
вывод 200т :
100т на р2р
плюс
100т на кассу/банкомат
и еще можно в ИБ
родычам внутри банка перекидывать без комисс
.
може даже до 400т
(тут макс. сумму не проверял, еслишо)
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flysoulfly
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