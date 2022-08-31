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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:59

Акордбанк", що належить Данилові Волинцю. схоже, відмиває гроші на операціях з металобрухтом і надалі їх легалізує через свої структури. Про це розповів правозахисник, адвокат, голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін.


https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/akordbank-j ... spert.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:15

Арсен Марінушкін.
"скажи-ка, дядя, ведь не даром...?"© :? порожняк прогнал внатуре горловский чьоткий пацанчик.
flysoulfly
 
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