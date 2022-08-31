Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 19:59
Акордбанк", що належить Данилові Волинцю. схоже, відмиває гроші на операціях з металобрухтом і надалі їх легалізує через свої структури. Про це розповів правозахисник, адвокат, голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/akordbank-j ... spert.html
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