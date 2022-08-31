Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 19:59
Акордбанк", що належить Данилові Волинцю. схоже, відмиває гроші на операціях з металобрухтом і надалі їх легалізує через свої структури. Про це розповів правозахисник, адвокат, голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/akordbank-j ... spert.html
vitaliian
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Додано: Сер 31 сер, 2022 10:15
Арсен Марінушкін.
"скажи-ка, дядя, ведь
не даром
...?"©
порожняк прогнал внатуре горловский чьоткий пацанчик.
flysoulfly
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:54
vitaliian написав:
Акордбанк", що належить Данилові Волинцю. схоже, відмиває гроші на операціях з металобрухтом і надалі їх легалізує через свої структури. Про це розповів правозахисник, адвокат, голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/akordbank-j ... spert.html
о, отлично!
90% видачі готівки на закупівлю металосировини проходить через неї
проблем с выдачей социасни быть не должно
cohan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:57
cohan написав:
проблем с выдачей социасни быть не должно
Мне сказали в банке, что проблем с выдачей не будет. Так шо некуй тут вбросы делать!
Investor_K
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:05
Самое смешное (и печальное для многих) случится если НБУ
с завтрашнего дня отменит этот аукцион невиданной курсовой щедрости ввиду его абсолютной неэффективности в сдерживании курса и, следовательно, бессмысленности. Сколько ещё "долларов" должны занести люди в говнобанки вроде Аккорда и Глобуса чтобы НБУ призадумался?
asti
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:06
Investor_K написав: cohan написав:
проблем с выдачей социасни быть не должно
Мне сказали в банке, что проблем с выдачей не будет. Так шо некуй тут вбросы делать!
Мне это говорили во всех банках - начиная с VABа и заканчивая Михайловским/))
asti
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:08
asti написав:
Мне это говорили во всех банках - начиная с VABа и заканчивая Михайловским/))
Просьба - не связывайтесь с Глобусом и Акордом. Ну его нафиг этот ваш фарт...
Investor_K
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Додано: Сер 31 сер, 2022 17:12
Investor_K написав: asti написав:
Мне это говорили во всех банках - начиная с VABа и заканчивая Михайловским/))
Просьба - не связывайтесь с Глобусом и Акордом. Ну его нафиг этот ваш фарт...
Глобус точно нет, Аккорд пока думаю. Маркарова в Вашингтоне немного успокаивает. Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
asti
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