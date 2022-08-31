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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:59

Акордбанк", що належить Данилові Волинцю. схоже, відмиває гроші на операціях з металобрухтом і надалі їх легалізує через свої структури. Про це розповів правозахисник, адвокат, голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін.


https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/akordbank-j ... spert.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:15

Арсен Марінушкін.
"скажи-ка, дядя, ведь не даром...?"© :? порожняк прогнал внатуре горловский чьоткий пацанчик.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:54

  vitaliian написав:
Акордбанк", що належить Данилові Волинцю. схоже, відмиває гроші на операціях з металобрухтом і надалі їх легалізує через свої структури. Про це розповів правозахисник, адвокат, голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін.


https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/akordbank-j ... spert.html

о, отлично!

90% видачі готівки на закупівлю металосировини проходить через неї


проблем с выдачей социасни быть не должно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:57

Re: Акордбанк

  cohan написав:проблем с выдачей социасни быть не должно


Мне сказали в банке, что проблем с выдачей не будет. Так шо некуй тут вбросы делать!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:05

Самое смешное (и печальное для многих) случится если НБУ
с завтрашнего дня отменит этот аукцион невиданной курсовой щедрости ввиду его абсолютной неэффективности в сдерживании курса и, следовательно, бессмысленности.
Сколько ещё "долларов" должны занести люди в говнобанки вроде Аккорда и Глобуса чтобы НБУ призадумался?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:06

  Investor_K написав:
  cohan написав:проблем с выдачей социасни быть не должно
Мне сказали в банке, что проблем с выдачей не будет. Так шо некуй тут вбросы делать!
Мне это говорили во всех банках - начиная с VABа и заканчивая Михайловским/))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:08

Re: Акордбанк

  asti написав:Мне это говорили во всех банках - начиная с VABа и заканчивая Михайловским/))


Просьба - не связывайтесь с Глобусом и Акордом. Ну его нафиг этот ваш фарт...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:12

  Investor_K написав:
  asti написав:Мне это говорили во всех банках - начиная с VABа и заканчивая Михайловским/))
Просьба - не связывайтесь с Глобусом и Акордом. Ну его нафиг этот ваш фарт...
Глобус точно нет, Аккорд пока думаю. Маркарова в Вашингтоне немного успокаивает. Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:33

Re: Акордбанк

  asti написав:говнобанки вроде Аккорда и

А с какого перепуга рояль говнобанк?
Какие ваши доказательства? (с)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:59

  asti написав:
  Investor_K написав:
  cohan написав:проблем с выдачей социасни быть не должно
Мне сказали в банке, что проблем с выдачей не будет. Так шо некуй тут вбросы делать!
Мне это говорили во всех банках - начиная с VABа и заканчивая Михайловским/))

никогда такого не было и вот опять (с)
cohan
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