|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 19:39
ВIВ написав: asti написав:
говнобанки вроде Аккорда и
А с какого перепуга рояль говнобанк?
Какие ваши доказательства? (с)
Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2920
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 19:48
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7704
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 20:21
asti написав: ВIВ написав: asti написав:
говнобанки вроде Аккорда и
А с какого перепуга рояль говнобанк?
Какие ваши доказательства? (с)
Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул))
Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад. Причому, при словах про оформлення картки на їх обличчях читалося відверте здивування. Коли прийшов удруге, то був якийсь кіпіш: комп'ютери висли, принтери ламались, дзвонили важливі люди і мене ганяли від столу до столу. На Михайлівський не схоже аж ніяк, де дійсно було відділення у самому центрі, з дорогою орендою, ремонтом і мене намагалися обслужити одразу втрьох, бо не мали чим зайнятися.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7343
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|