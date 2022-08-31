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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:39

  ВIВ написав:
  asti написав:говнобанки вроде Аккорда и
А с какого перепуга рояль говнобанк?
Какие ваши доказательства? (с)
Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул))
asti
 
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:21

  asti написав:
  ВIВ написав:
  asti написав:говнобанки вроде Аккорда и
А с какого перепуга рояль говнобанк?
Какие ваши доказательства? (с)
Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул))

Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад. Причому, при словах про оформлення картки на їх обличчях читалося відверте здивування. Коли прийшов удруге, то був якийсь кіпіш: комп'ютери висли, принтери ламались, дзвонили важливі люди і мене ганяли від столу до столу. На Михайлівський не схоже аж ніяк, де дійсно було відділення у самому центрі, з дорогою орендою, ремонтом і мене намагалися обслужити одразу втрьох, бо не мали чим зайнятися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:33

Re: Акордбанк

  klug написав:Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад.

Це така казка в Житомирі.Точь в точь.
Посидиш годину у опера - і в курсі всіх справ та схем.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:10

пока пишут пугалки у меня уже мес. здесь лежит 50+
Клиентура пугалок один в один с Фидо. Тот кто не слушал пугалских экспертов, то сейчас смотрит Чемпионат Англии по футболу за проценты на смарт ТВ и строчит сообщения на ноуте :P
а пугалки потом через год побежали оформляться в Фидо, но было поздно - ушли пугалские все в фонд без сливок :P
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 47484950
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