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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 47484950 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 29% 2 Всього голосів : 7 Додано: Сер 31 сер, 2022 19:39 ВIВ написав: asti написав: говнобанки вроде Аккорда и говнобанки вроде Аккорда и А с какого перепуга рояль говнобанк?

Какие ваши доказательства? (с) А с какого перепуга рояль говнобанк?Какие ваши доказательства? (с) Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул)) Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул)) asti Повідомлень: 2920 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 563 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 сер, 2022 19:48 https://m.youtube.com/watch?v=6RpI1QrsfEI Investor_K

Повідомлень: 7704 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 785 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 сер, 2022 20:21 asti написав: ВIВ написав: asti написав: говнобанки вроде Аккорда и говнобанки вроде Аккорда и А с какого перепуга рояль говнобанк?

Какие ваши доказательства? (с) А с какого перепуга рояль говнобанк?Какие ваши доказательства? (с) Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул)) Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул))

Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад. Причому, при словах про оформлення картки на їх обличчях читалося відверте здивування. Коли прийшов удруге, то був якийсь кіпіш: комп'ютери висли, принтери ламались, дзвонили важливі люди і мене ганяли від столу до столу. На Михайлівський не схоже аж ніяк, де дійсно було відділення у самому центрі, з дорогою орендою, ремонтом і мене намагалися обслужити одразу втрьох, бо не мали чим зайнятися. Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад. Причому, при словах про оформлення картки на їх обличчях читалося відверте здивування. Коли прийшов удруге, то був якийсь кіпіш: комп'ютери висли, принтери ламались, дзвонили важливі люди і мене ганяли від столу до столу. На Михайлівський не схоже аж ніяк, де дійсно було відділення у самому центрі, з дорогою орендою, ремонтом і мене намагалися обслужити одразу втрьох, бо не мали чим зайнятися. klug Повідомлень: 7344 З нами з: 18.08.14 Подякував: 312 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 сер, 2022 20:33 Re: Акордбанк klug написав: Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад. Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад.

Це така казка в Житомирі.Точь в точь.

Посидиш годину у опера - і в курсі всіх справ та схем. Це така казка в Житомирі.Точь в точь.Посидиш годину у опера - і в курсі всіх справ та схем. Goodman

Повідомлень: 5289 З нами з: 23.11.14 Подякував: 721 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 сер, 2022 21:10

Клиентура пугалок один в один с Фидо. Тот кто не слушал пугалских экспертов, то сейчас смотрит Чемпионат Англии по футболу за проценты на смарт ТВ и строчит сообщения на ноуте

а пугалки потом через год побежали оформляться в Фидо, но было поздно - ушли пугалские все в фонд без сливок пока пишут пугалки у меня уже мес. здесь лежит 50+Клиентура пугалок один в один с Фидо. Тот кто не слушал пугалских экспертов, то сейчас смотрит Чемпионат Англии по футболу за проценты на смарт ТВ и строчит сообщения на ноутеа пугалки потом через год побежали оформляться в Фидо, но было поздно - ушли пугалские все в фонд без сливок Игорь Алексеевич Повідомлень: 5648 З нами з: 13.09.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 47484950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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