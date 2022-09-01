RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:39

  ВIВ написав:
  asti написав:говнобанки вроде Аккорда и
А с какого перепуга рояль говнобанк?
Какие ваши доказательства? (с)
Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул))
asti
 
Повідомлень: 2920
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:48

https://m.youtube.com/watch?v=6RpI1QrsfEI
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7704
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:21

  asti написав:
  ВIВ написав:
  asti написав:говнобанки вроде Аккорда и
А с какого перепуга рояль говнобанк?
Какие ваши доказательства? (с)
Не знаю, чисто интуитивно. На днях зашёл в отделение этого прекрасного фин учреждения, которое открылось у нас в городе совсем недавно - и оно мне ОЧЕНЬ напомнило отделение банка МИХАЙЛОВСКИЙ - просто 100% попадание: те же стеклянные перегородки, такая же красивая кассовая зона, та же серая плитка на полу, яркая вывеска, красивая входная дверь, та же начальник отделения на входе... "Нет-нет, мы работаем (началась тревога) просто двери прикроем чтобы лишних вопросов не было... Да-да, не переживайте, успеем (на часах 17:20, я не клиент банка), у меня вчера последний депозит в 18:08 оформился, всё купили на бирже". В общем такие недвусмысленные параллели. Не рискнул))

Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад. Причому, при словах про оформлення картки на їх обличчях читалося відверте здивування. Коли прийшов удруге, то був якийсь кіпіш: комп'ютери висли, принтери ламались, дзвонили важливі люди і мене ганяли від столу до столу. На Михайлівський не схоже аж ніяк, де дійсно було відділення у самому центрі, з дорогою орендою, ремонтом і мене намагалися обслужити одразу втрьох, бо не мали чим зайнятися.
klug
 
Повідомлень: 7347
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:33

Re: Акордбанк

  klug написав:Це вам якесь мажорне відділення трапилося. У нас це якась перероблена квартира, затиснута між сусідніми магазинами з татками бальзаківського віку, яким клієнти заважають працювати. Я навіть картку лише з 2-го разу зміг оформити, бо у перший візит за годину до закриття зустрів їх у дверях, де мене й завернули назад.

Це така казка в Житомирі.Точь в точь.
Посидиш годину у опера - і в курсі всіх справ та схем.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:10

пока пишут пугалки у меня уже мес. здесь лежит 50+
Клиентура пугалок один в один с Фидо. Тот кто не слушал пугалских экспертов, то сейчас смотрит Чемпионат Англии по футболу за проценты на смарт ТВ и строчит сообщения на ноуте :P
а пугалки потом через год побежали оформляться в Фидо, но было поздно - ушли пугалские все в фонд без сливок :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5648
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:01

Игорь Алексеевич Січ, згідно з сайтом дотепер приймає на соц долар по 36,93.
Ніхто нікого не пугає, просто як у гарному суді, робимо всесторонній. обгрунтований та виважений аналіз "+" та "-" цого дійства.
Не ставте у приклад те Фідо , Фідо не Примат, його не було у кожному селі по 2 штуки,
щоб можна було скористатись та нажитись.
Це була піраміда , яка посипалась. Жменька нажилася.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:16

Підкажіть, будьте ласкаві, які категорії та відсотки по кешбеку на вересень.
Дякую.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 246
З нами з: 12.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:58

Re: Акордбанк

Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5272
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:07

Вельми вдячний за відповідь!
Підкажіть, а чи можливо зараз взагалі якось... долучитися до кешбечної теми тут? Один зі співробітників є клієнтом "Акорду", має "Найкращу", навіть депозити відкривав, проте кредитного ліміту не має.
А то незручно кожного разу турбувати форумчан 1-го числа :)
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 246
З нами з: 12.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Adsense [Bot], lloydbanksua, maxstar, ShtormK, Vorlon, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (499)
01.09.2022 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.