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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 07:32
lloydbanksua
Не трынди,
я в этом месяце (августе) стал клиентом и оформил себе кредлимит,
и подключил кешбек.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 07:36
Не дает пополнить трехмесячный, открытый в августе. Пишет что онлайн купленную валюту можно использовать для открытия депо не менее 3 мес или пополнять депо до окончания которых больше 3 мес
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andreyiskra
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Додано: Чет 01 вер, 2022 07:41
andreyiskra написав:
Не дает пополнить трехмесячный, открытый в августе. Пишет что онлайн купленную валюту можно использовать для открытия депо не менее 3 мес или пополнять депо до окончания которых больше 3 мес
Ну естественно, это было известно заранее.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 07:54
lloydbanksua написав: ShtormK написав:Вельми вдячний за відповідь!
Підкажіть, а чи можливо зараз взагалі якось... долучитися до кешбечної теми тут? Один зі співробітників є клієнтом "Акорду", має "Найкращу", навіть депозити відкривав, проте кредитного ліміту не має.
А то незручно кожного разу турбувати форумчан 1-го числа
Якщо кредитного ліміту не має - кешбек не нараховується. Тому для нових клієнтів це не актуально - банк не кредитує під час дії військового стану.
Уже писал ранее, что получить лимит сейчас можно, но размер его вызывает улыбку, впрочем для того чтобы заработал кэшбэк этого хватит
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