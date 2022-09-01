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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:32

lloydbanksua

я в этом месяце (августе) стал клиентом и оформил себе кредлимит,
и подключил кешбек.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:36

Re: Акордбанк

Не дает пополнить трехмесячный, открытый в августе. Пишет что онлайн купленную валюту можно использовать для открытия депо не менее 3 мес или пополнять депо до окончания которых больше 3 мес
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:41

  andreyiskra написав:Не дает пополнить трехмесячный, открытый в августе. Пишет что онлайн купленную валюту можно использовать для открытия депо не менее 3 мес или пополнять депо до окончания которых больше 3 мес

Ну естественно, это было известно заранее.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:54

Re: Акордбанк

lloydbanksua написав:
  ShtormK написав:Вельми вдячний за відповідь!
Підкажіть, а чи можливо зараз взагалі якось... долучитися до кешбечної теми тут? Один зі співробітників є клієнтом "Акорду", має "Найкращу", навіть депозити відкривав, проте кредитного ліміту не має.
А то незручно кожного разу турбувати форумчан 1-го числа :)

Якщо кредитного ліміту не має - кешбек не нараховується. Тому для нових клієнтів це не актуально - банк не кредитує під час дії військового стану.
Уже писал ранее, что получить лимит сейчас можно, но размер его вызывает улыбку, впрочем для того чтобы заработал кэшбэк этого хватит
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:56

  andreyiskra написав:Не дает пополнить трехмесячный, открытый в августе. Пишет что онлайн купленную валюту можно использовать для открытия депо не менее 3 мес или пополнять депо до окончания которых больше 3 мес

а Вы хитрый :roll:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:47

Re: Акордбанк

  Goodman написав:Не ставте у приклад те Фідо , Фідо не Примат, його не було у кожному селі по 2 штуки,

Как раз ФИДО по программе 65% годовых открывал депозиты и в отделениях Укрпочты. Поэтому можно было открывать и в селе.))
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:16

  idealstorm написав:lloydbanksua я в этом месяце (августе) стал клиентом и оформил себе кредлимит,
и подключил кешбек.
как??
Найкраща карта за плату открывалась или без(типа к депо) ?
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