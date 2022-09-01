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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:49

Re: Акордбанк

  asti написав:Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 % :D
https://accordbank.com.ua/retail/deposi ... a-depozyt/

Ибо, и так понесут, то зачем платить больше? :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:08

  la9 написав:
  asti написав:Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 % :D
https://accordbank.com.ua/retail/deposi ... a-depozyt/

Ибо, и так понесут, то зачем платить больше? :mrgreen:

У цій істрії цікавлять не відсотки.
Investor_K
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  #<1 ... 49505152
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