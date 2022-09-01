если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 %
Ибо, и так понесут, то зачем платить больше?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 17:49
Re: Акордбанк
если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 %
Ибо, и так понесут, то зачем платить больше?
Додано: Чет 01 вер, 2022 18:08
У цій істрії цікавлять не відсотки.
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