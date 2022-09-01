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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

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Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:49

Re: Акордбанк

  asti написав:Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 % :D
https://accordbank.com.ua/retail/deposi ... a-depozyt/

Ибо, и так понесут, то зачем платить больше? :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:08

  la9 написав:
  asti написав:Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 % :D
https://accordbank.com.ua/retail/deposi ... a-depozyt/

Ибо, и так понесут, то зачем платить больше? :mrgreen:

У цій істрії цікавлять не відсотки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:40

Нагадайте, відсотки по гривні платять у день відкриття депо? Дякую.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:18

  la9 написав:
  asti написав:Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 % :D
https://accordbank.com.ua/retail/deposi ... a-depozyt/ Ибо, и так понесут, то зачем платить больше? :mrgreen:
Я об этом узнал вчера у начальника отделения. Меня другое интересует - зачем такому банку как Аккорд эти депозиты?
Ведь никакого экономического эффекта, никакой прибыли от них нет и не предвидится. Судите сами: всякие ТАСи, Авали, ОТП и прочие Эксимы покупают безналичный доллар у НБУ и продают его С КОМИССИЕЙ на депозиты и на этом что-то зарабатывают. Аккорд продает БЕЗ КОМИССИИ. В чем Профит??! Ведь в ноябре - декабре когда народ ломанется за синим Франклином этому же Аккорду придется уже покупать зелёный нал и стоить он тогда будет ого-го, так как нужен будет всем и одновременно! Более того, если в таких монстрах как Укргаз и Аваль часть людей деньги, возможно, и оставит то из такой помойки как Аккорд все будут всё забирать и как можно быстрее! Спрашивается, зачем банку этот цирк от которого никакого доходу, а один гемор и потенциальные убытки? Добром это не кончится))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:26

  novichok написав:Нагадайте, відсотки по гривні платять у день відкриття депо? Дякую.

Так, якщо це робочий день. Якщо ні, то після вихідного.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:37

  asti написав:
  la9 написав:
  asti написав:Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//))
если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 % :D
https://accordbank.com.ua/retail/deposi ... a-depozyt/ Ибо, и так понесут, то зачем платить больше? :mrgreen:
Я об этом узнал вчера у начальника отделения. Меня другое интересует - зачем такому банку как Аккорд эти депозиты?
Ведь никакого экономического эффекта, никакой прибыли от них нет и не предвидится. Судите сами: всякие ТАСи, Авали, ОТП и прочие Эксимы покупают безналичный доллар у НБУ и продают его С КОМИССИЕЙ на депозиты и на этом что-то зарабатывают. Аккорд продает БЕЗ КОМИССИИ. В чем Профит??! Ведь в ноябре - декабре когда народ ломанется за синим Франклином этому же Аккорду придется уже покупать зелёный нал и стоить он тогда будет ого-го, так как нужен будет всем и одновременно! Более того, если в таких монстрах как Укргаз и Аваль часть людей деньги, возможно, и оставит то из такой помойки как Аккорд все будут всё забирать и как можно быстрее! Спрашивается, зачем банку этот цирк от которого никакого доходу, а один гемор и потенциальные убытки? Добром это не кончится))

Отдадут грн. по курсу. Смотря кому и что надо.
Один из вариантов. Автокредит без.проц. в грн., который брался в 21г. с погашением в середине 23г. Банк в марте 22г. делает кредитные каникулы на 5 мес. Клиент обязан в последний месяц завершения кредита погасить одним платежём всю сумму долга. Клиент собирает деньги, не гасит ежемесячно кредит, т.к каникулы и меняет 50тыс.грн на дол. по курсу 37 Через 3 мес., если банк не отдаёт дол, то забирает даже грн. по курсу 41 - зарабатывает миним. 5400грн. Чем плохо??? И вариантом много, кому нужны не дол., а в дальнейшем именно грн. и можно немного поиграть на курсе грн-дол-грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:46

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Через 3 мес. забирает даже грн. по курсу 41 - зарабатывает миним. 5400грн.

блажен тот, кто верует.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:49

[*]
  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Через 3 мес. забирает даже грн. по курсу 41 - зарабатывает миним. 5400грн.

блажен тот, кто верует.
Даже если отдадут по 37, то клиент ничего не теряет, т.к эта сумма 50тыс. грн. лежала для погашения кредита, который нужно отдать в 23году.
Вы просто наверное не СПД и вам тяжело составлять схемы погашения. Многие привыкли мыслить прямолинейно и многие бредят дол. Я из грн. вытаскиваю всё и покупаю потом хорошие товары на 50-70% дешевле. Кризис иногда помогает не плохо заработать тем, кто уже с 90годов работает при постоянных кризисах))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 01 вер, 2022 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:52

  asti написав:Спрашивается, зачем банку этот цирк от которого никакого доходу, а один гемор и потенциальные убытки? Добром это не кончится))

Можливі варіанти:
- качають миттєву ліквідність;
- вкладуть в депо. сертифікати;
- погасять рефінанс, щоб не платити шалені відсотки;
- мають клієнтів, які готові взяти у борг на цей час.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:56

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Вы просто наверное не СПД и вам тяжело составлять схемы погашения. Многие привыкли мыслить прямолинейно.

конечно же , схема то Ваша - масло-маслянистое.
а если не вигорит и пойдет сбой по цепочке ?
периодически вспливают люди, с идеями как нахлобучить банк.
но в итоге продолжения историй не существует.
Goodman
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