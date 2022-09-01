Я об этом узнал вчера у начальника отделения. Меня другое интересует - зачем такому банку как Аккорд эти депозиты? Ведь никакого экономического эффекта, никакой прибыли от них нет и не предвидится. Судите сами: всякие ТАСи, Авали, ОТП и прочие Эксимы покупают безналичный доллар у НБУ и продают его С КОМИССИЕЙ на депозиты и на этом что-то зарабатывают. Аккорд продает БЕЗ КОМИССИИ. В чем Профит??! Ведь в ноябре - декабре когда народ ломанется за синим Франклином этому же Аккорду придется уже покупать зелёный нал и стоить он тогда будет ого-го, так как нужен будет всем и одновременно! Более того, если в таких монстрах как Укргаз и Аваль часть людей деньги, возможно, и оставит то из такой помойки как Аккорд все будут всё забирать и как можно быстрее! Спрашивается, зачем банку этот цирк от которого никакого доходу, а один гемор и потенциальные убытки? Добром это не кончится))
Я об этом узнал вчера у начальника отделения. Меня другое интересует - зачем такому банку как Аккорд эти депозиты? Ведь никакого экономического эффекта, никакой прибыли от них нет и не предвидится. Судите сами: всякие ТАСи, Авали, ОТП и прочие Эксимы покупают безналичный доллар у НБУ и продают его С КОМИССИЕЙ на депозиты и на этом что-то зарабатывают. Аккорд продает БЕЗ КОМИССИИ. В чем Профит??! Ведь в ноябре - декабре когда народ ломанется за синим Франклином этому же Аккорду придется уже покупать зелёный нал и стоить он тогда будет ого-го, так как нужен будет всем и одновременно! Более того, если в таких монстрах как Укргаз и Аваль часть людей деньги, возможно, и оставит то из такой помойки как Аккорд все будут всё забирать и как можно быстрее! Спрашивается, зачем банку этот цирк от которого никакого доходу, а один гемор и потенциальные убытки? Добром это не кончится))
Отдадут грн. по курсу. Смотря кому и что надо. Один из вариантов. Автокредит без.проц. в грн., который брался в 21г. с погашением в середине 23г. Банк в марте 22г. делает кредитные каникулы на 5 мес. Клиент обязан в последний месяц завершения кредита погасить одним платежём всю сумму долга. Клиент собирает деньги, не гасит ежемесячно кредит, т.к каникулы и меняет 50тыс.грн на дол. по курсу 37 Через 3 мес., если банк не отдаёт дол, то забирает даже грн. по курсу 41 - зарабатывает миним. 5400грн. Чем плохо??? И вариантом много, кому нужны не дол., а в дальнейшем именно грн. и можно немного поиграть на курсе грн-дол-грн.
Игорь Алексеевич написав:Через 3 мес. забирает даже грн. по курсу 41 - зарабатывает миним. 5400грн.
блажен тот, кто верует.
Даже если отдадут по 37, то клиент ничего не теряет, т.к эта сумма 50тыс. грн. лежала для погашения кредита, который нужно отдать в 23году. Вы просто наверное не СПД и вам тяжело составлять схемы погашения. Многие привыкли мыслить прямолинейно и многие бредят дол. Я из грн. вытаскиваю всё и покупаю потом хорошие товары на 50-70% дешевле. Кризис иногда помогает не плохо заработать тем, кто уже с 90годов работает при постоянных кризисах))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 01 вер, 2022 20:56, всього редагувалось 2 разів.