Додано: Чет 01 вер, 2022 20:18

la9 написав: asti написав: Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//)) Но сегодня специально не открыл депо, чтобы не было соблазна открыть ещё один в сентябре!//)) если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 %

https://accordbank.com.ua/retail/deposi ... a-depozyt/ Ибо, и так понесут, то зачем платить больше? если вчера не открыли, то сегодня соблазна будет еще меньше - ставку опустили до 0,1 %Ибо, и так понесут, то зачем платить больше?

Я об этом узнал вчера у начальника отделения. Меня другое интересует - зачем такому банку как Аккорд эти депозиты?Ведь никакого экономического эффекта, никакой прибыли от них нет и не предвидится. Судите сами: всякие ТАСи, Авали, ОТП и прочие Эксимы покупают безналичный доллар у НБУ и продают его С КОМИССИЕЙ на депозиты и на этом что-то зарабатывают. Аккорд продает БЕЗ КОМИССИИ. В чем Профит??! Ведь в ноябре - декабре когда народ ломанется за синим Франклином этому же Аккорду придется уже покупать зелёный нал и стоить он тогда будет ого-го, так как нужен будет всем и одновременно! Более того, если в таких монстрах как Укргаз и Аваль часть людей деньги, возможно, и оставит то из такой помойки как Аккорд все будут всё забирать и как можно быстрее! Спрашивается, зачем банку этот цирк от которого никакого доходу, а один гемор и потенциальные убытки? Добром это не кончится))