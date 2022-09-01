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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 20:57
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
Вы просто наверное не СПД и вам тяжело составлять схемы погашения. Многие привыкли мыслить прямолинейно.
конечно же , схема то Ваша - масло-маслянистое.
а если не вигорит и пойдет сбой по цепочке ?
периодически вспливают люди, с идеями как нахлобучить банк.
но в итоге продолжения историй не существует.
назовите риски в моей схеме???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:58
klug написав:
Можливі варіанти:
- качають миттєву ліквідність;
- вкладуть в депо. сертифікати;
- погасять рефінанс, щоб не платити шалені відсотки;
- мають клієнтів, які готові взяти у борг на цей час.
Ви ще забули дописати - наростили клієнську базу , базу персональних данних,
завели нових людей у сектанство БСУ
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Goodman
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:07
Игорь Алексеевич написав:
назовите риски в моей схеме???
Автовкредит - много сопуствующих платежей, которие утяжеляют сам кредит ,
тут заработал - там проработал, зароботка 0 .
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Goodman
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:12
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
назовите риски в моей схеме???
Автовкредит - много сопуствующих платежей, которие утяжеляют сам кредит ,
тут заработал - там проработал, зароботка 0 .
Мы сейчас не про схему получения и всяких там комиссий по автокредиту. Мы конкретно про суммы в 50тыс. грн, которую занесли в банк клиенты. Где они прогорают??? В курсе у.е.??? Возможно.
Но, клиенту нужна грн. Им по любому отдадут 100% 50 тыс.грн. а возможно и больше.
Какие риски???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:19
Игорь Алексеевич написав:
Какие риски???
ви описиваете много телодвижений и слово "возможно"
т е работает на удачу, на фарт - при условии , что все остальние тупят и не любят деньги, т к ми с вами
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Goodman
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:24
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
Какие риски???
ви описиваете много телодвижений и слово "возможно"
т е работает на удачу, на фарт - при условии , что все остальние тупят и не любят деньги, т к ми с вами
возможно я имел ввиду получат больше, но 50тыс. если ВА, то получат 100%
Рисков 000%
Кстати пока всё спорят про 50+ у меня в конце августа уже месяц как там лежат по программе. Пока ничего страшного не вижу.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:37
Игорь Алексеевич написав:
возможно я имел ввиду получат больше, но 50тыс. если ВА, то получат 100%
Рисков 000%
Уже обсуждали этот момент - если что, получат же не 50к, а сколько набежит по официальному курсу НБУ. На данный момент это -1%.
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ingtrans
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:56
ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
возможно я имел ввиду получат больше, но 50тыс. если ВА, то получат 100%
Рисков 000%
Уже обсуждали этот момент - если что, получат же не 50к, а сколько набежит по официальному курсу НБУ. На данный момент это -1%.
ВА завтра, да и в ближ. месяцы не будет. А в сентябре уверен курс НБУ поменяет
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Игорь Алексеевич
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