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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354>

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Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:57

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вы просто наверное не СПД и вам тяжело составлять схемы погашения. Многие привыкли мыслить прямолинейно.

конечно же , схема то Ваша - масло-маслянистое.
а если не вигорит и пойдет сбой по цепочке ?
периодически вспливают люди, с идеями как нахлобучить банк.
но в итоге продолжения историй не существует.


назовите риски в моей схеме???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:58

Re: Акордбанк

  klug написав:Можливі варіанти:
- качають миттєву ліквідність;
- вкладуть в депо. сертифікати;
- погасять рефінанс, щоб не платити шалені відсотки;
- мають клієнтів, які готові взяти у борг на цей час.

Ви ще забули дописати - наростили клієнську базу , базу персональних данних,
завели нових людей у сектанство БСУ
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:07

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:назовите риски в моей схеме???

Автовкредит - много сопуствующих платежей, которие утяжеляют сам кредит ,
тут заработал - там проработал, зароботка 0 .
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:12

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:назовите риски в моей схеме???

Автовкредит - много сопуствующих платежей, которие утяжеляют сам кредит ,
тут заработал - там проработал, зароботка 0 .

Мы сейчас не про схему получения и всяких там комиссий по автокредиту. Мы конкретно про суммы в 50тыс. грн, которую занесли в банк клиенты. Где они прогорают??? В курсе у.е.??? Возможно.
Но, клиенту нужна грн. Им по любому отдадут 100% 50 тыс.грн. а возможно и больше.
Какие риски???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:19

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Какие риски???

ви описиваете много телодвижений и слово "возможно"
т е работает на удачу, на фарт - при условии , что все остальние тупят и не любят деньги, т к ми с вами
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:24

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Какие риски???

ви описиваете много телодвижений и слово "возможно"
т е работает на удачу, на фарт - при условии , что все остальние тупят и не любят деньги, т к ми с вами


возможно я имел ввиду получат больше, но 50тыс. если ВА, то получат 100%
Рисков 000%
Кстати пока всё спорят про 50+ у меня в конце августа уже месяц как там лежат по программе. Пока ничего страшного не вижу.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:37

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:возможно я имел ввиду получат больше, но 50тыс. если ВА, то получат 100%
Рисков 000%

Уже обсуждали этот момент - если что, получат же не 50к, а сколько набежит по официальному курсу НБУ. На данный момент это -1%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:56

  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:возможно я имел ввиду получат больше, но 50тыс. если ВА, то получат 100%
Рисков 000%

Уже обсуждали этот момент - если что, получат же не 50к, а сколько набежит по официальному курсу НБУ. На данный момент это -1%.
ВА завтра, да и в ближ. месяцы не будет. А в сентябре уверен курс НБУ поменяет
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:07

Re: Акордбанк

вчера открыл щомисячнй дохид за соц дол. сегодня не дает пополнить, пишет что можно использовать только на депо вигидный курс.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:36

Re: Акордбанк

где увидеть ибан карты найкращей?
andreyiskra
 
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