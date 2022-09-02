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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:45
andreyiskra написав:
вчера открыл щомисячнй дохид за соц дол. сегодня не дает пополнить, пишет что можно использовать только на депо вигидный курс.
На 3 месяца открывали ?)
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:47
Igor3777 на три месяца.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:56
andreyiskra написав:Igor3777
на три месяца.
Сегодня уже 3 мес -1 день, а депо валютные социальные меньше 3 мес не пополняют.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:11
andreyiskra написав:
где увидеть ибан карты найкращей?
В интернет-банкинге можно увидеть в деталях историй операций, если сделать пополнение карты. По этой причине в отделении брал реквизиты счёта.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:14
andreyiskra написав:
где увидеть ибан карты найкращей?
Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан.
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