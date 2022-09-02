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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:44

  andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?


В поддержку нужно звонить, там продиктуют, а иначе не как мне сказали :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:45

  andreyiskra написав:вчера открыл щомисячнй дохид за соц дол. сегодня не дает пополнить, пишет что можно использовать только на депо вигидный курс.


На 3 месяца открывали ?)
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:47

Igor3777 на три месяца.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:51

  Igor3777 написав:
  andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?


В поддержку нужно звонить, там продиктуют, а иначе не как мне сказали :mrgreen:


мыло в акк добавьте, тогда не продиктуют а вышлют
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:56

  andreyiskra написав:Igor3777 на три месяца.

Сегодня уже 3 мес -1 день, а депо валютные социальные меньше 3 мес не пополняют.
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:58

  cohan написав:
  Igor3777 написав:
  andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?


В поддержку нужно звонить, там продиктуют, а иначе не как мне сказали :mrgreen:


мыло в акк добавьте, тогда не продиктуют а вышлют


Не предлагали, но попробую :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:11

Re: Акордбанк

  andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?
В интернет-банкинге можно увидеть в деталях историй операций, если сделать пополнение карты. По этой причине в отделении брал реквизиты счёта.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:14

  andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?

Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:48

Re: Акордбанк

Шото Акорд не хочет сеп зачислять сегодня...
Доехал почти за три часа
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:20

  Igor3777 написав:
  andreyiskra написав:Igor3777 на три месяца.

Сегодня уже 3 мес -1 день, а депо валютные социальные меньше 3 мес не пополняют.

так, сенсу відкривати 3-міс з поповненням немає, оскільки купувати валюту на нього не дасть. В перші дні, коли ще було у відділенні, поповнювали.
ScaryBee
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