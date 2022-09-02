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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:59
isen написав:
Шото Акорд не хочет сеп зачислять сегодня...
Доехал почти за три часа
зависит откуда ехал
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:29
isen написав:
Шото Акорд не хочет сеп зачислять сегодня...
Доехал почти за три часа
у мене СЕПіло 5 годин зі СпортБанки
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