зависит откуда ехал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:59
Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:29
Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:36
Re: Акордбанк
Подивився що там за питання між альфою і акордом.При всієї моєї не любові до али, тут кинули її ).Це якщо по суті.Юридично звичайно можно розповідати про воєнний стан і що в зв'язку з цим угода не дійсна.Але фактично це кидок.Судя по всьому у акорда проблеми якщо дійшов вже до таких методів.
Несіть ваши грошики...)
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