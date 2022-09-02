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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:59

  isen написав:Шото Акорд не хочет сеп зачислять сегодня...
Доехал почти за три часа

зависит откуда ехал
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:29

  isen написав:Шото Акорд не хочет сеп зачислять сегодня...
Доехал почти за три часа

у мене СЕПіло 5 годин зі СпортБанки
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:36

Re: Акордбанк

Подивився що там за питання між альфою і акордом.При всієї моєї не любові до али, тут кинули її ).Це якщо по суті.Юридично звичайно можно розповідати про воєнний стан і що в зв'язку з цим угода не дійсна.Але фактично це кидок.Судя по всьому у акорда проблеми якщо дійшов вже до таких методів.

Несіть ваши грошики...)
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