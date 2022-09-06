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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 16:58

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:, назовите риски???
Но положил народ 50 тыс.грн. Получит или больше или те же 50тыс.грн.

хватит клянчить чтобы за вас посчитали

ложили по курсу НБУ + 1% - 36.93
возврат по курсу НБУ - 36,56 - потеря 1%
+ недополученая прибыль за 3 месяца от грн. депо - 3%
итого риск 4%

Эта программа не для заработка на процентах. Сейчас у Аккорда и у др. депозит на 3мес практич равен 0.1%. Эта программа кто не хочет покупать по 41, а готов купить по 37.
В этом мес курс НБУ обяз. поменяется и будет выше 37 и если ВА то отдадут в грн. по курсу НБУ. Если через три мес не смогут отдать дол., то тогда отдадут грн. по ком.курсу банка. Поэтому хорош заниматься пугалками и сами считайте или включайте мозги))
А пока ВА здесь и не пахнет, поэтому с чего вы взяли, что не отдадут - всё пропало???
У вас есть какие то факты или сообщения, что банк умирает и не выполняет сегодня свои обяз. перед клиентами???
На этой недели заходил к ним в гости. Без проблем в кассе было 3шт. баксов на продажу. С банком с удов. работают нотариусы и риелторы, т.к самая низкая комиссия и есть хорошие плюшки от банка при покупки недвиги и оформлении через их счета :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:24

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:, назовите риски???
Но положил народ 50 тыс.грн. Получит или больше или те же 50тыс.грн.

хватит клянчить чтобы за вас посчитали

ложили по курсу НБУ + 1% - 36.93
возврат по курсу НБУ - 36,56 - потеря 1%
+ недополученая прибыль за 3 месяца от грн. депо - 3%
итого риск 4%

Эта программа не для заработка на процентах. Сейчас у Аккорда и у др. депозит на 3мес практич равен 0.1%. Эта программа кто не хочет покупать по 41, а готов купить по 37.
В этом мес курс НБУ обяз. поменяется и будет выше 37 и если ВА то отдадут в грн. по курсу НБУ. Если через три мес не смогут отдать дол., то тогда отдадут грн. по ком.курсу банка. Поэтому хорош заниматься пугалками и сами считайте или включайте мозги))
А пока ВА здесь и не пахнет, поэтому с чего вы взяли, что не отдадут - всё пропало???
У вас есть какие то факты или сообщения, что банк умирает и не выполняет сегодня свои обяз. перед клиентами???
На этой недели заходил к ним в гости. Без проблем в кассе было 3шт. баксов на продажу. С банком с удов. работают нотариусы и риелторы, т.к самая низкая комиссия и есть хорошие плюшки от банка при покупки недвиги и оформлении через их счета :P

И в чем радость купить доллары и не смочь их получить? Инфляция прёт, как паровоз, причем это только общая сейчас около 20%, а на продукты уже не меньше 50%, пожалуй. А тут взять и арестовать деньги без дохода на три месяца.
НБУ вечно будет на 25% курс подбрасывать? Уже и зерно вывозят, и деньги дают. Какие предпосылки постоянно на столько обваливаться?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:26

Re: Акордбанк

  candidat написав:Какие предпосылки постоянно на столько обваливаться?


Самая малость - расходы на войну.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:03

  Investor_K написав:
  candidat написав:Какие предпосылки постоянно на столько обваливаться?


Самая малость - расходы на войну.

Угу, приблизно мінус 5 мільярдів доларів різниці між доходами та розсходами в бюджеті країни кожен місяць. Тратимо більше ніж можемо зібрать.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:41

Re: Акордбанк

  candidat написав:И в чем радость купить доллары и не смочь их получить?
Первые выплаты по 50+ начнутся только в 20 числах октября. А уже немерено "знатоков", что не отдадут. Назовите тогда на октябрь точный курс дол, евро или хотя бы напишите кому сейчас не отдают по окончанию депозита?
А так пальцем в небо пишут....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:43

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:А так пальцем в небо пишут....

Вот Вам , таблеточка успокоительная -

"Національний банк України відреагував на нестачу банкнот іноземної валюти в касах найбільших банків. Останні тижні на цю проблему жалілися клієнти ПриватБанку, ПУМБ, А-Банку та інших установ.

Національний банк вирішив підкріплювати каси банків готівковою іноземною валютою.

«Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться завтра, 7 вересня. Граничний обсяг операцій становитиме $100 млн, мінімальна сума заявки від одного банку – $1 млн», – повідомили FinClub в НБУ."

только как всегда везде ЗРАДА - нада банчигу дорости до "найбільшого" банку , бо так і буде варитися в собственном соку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:05

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Приват, А банк. Где пишут про Аккорд??

буде найбільшим, то напишуть.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:08

Кому Аккорд не вернул дол. по окончанию депозита с начало войны?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:45

Re: Акордбанк

До якогось моменту повертають всі.Це ж очевидно.

Кому Січ чи Мегабанк не вернула депозити з початку війни до серпня?Меганадійні банки.Чи я щось путаю.Були...
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:55

Re: Акордбанк

  посетитель написав:Меганадійні банки.Чи я щось путаю.Були...

з огляду на те, що розкрили карти про створення муніципального банку , то гасити Січ могли і на замовленяя.
Принаймі, в моїй локації Мега та Січ мали власні приміщення, власні відділення , до того МЕга зробив в кінці 2021 року ремонт.
А Аккорд - це квартира першого поверху з металевою драбиною і крильцом, на которое утром можно вийти и почесать.... писанку.
Goodman
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