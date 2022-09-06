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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 вер, 2022 16:58
J написав: Игорь Алексеевич написав:
, назовите риски???
Но положил народ 50 тыс.грн. Получит или больше или те же 50тыс.грн.
хватит клянчить чтобы за вас посчитали
ложили по курсу НБУ + 1% - 36.93
возврат по курсу НБУ - 36,56 - потеря 1%
+ недополученая прибыль за 3 месяца от грн. депо - 3%
итого риск 4%
Эта программа не для заработка на процентах. Сейчас у Аккорда и у др. депозит на 3мес практич равен 0.1%. Эта программа кто не хочет покупать по 41, а готов купить по 37.
В этом мес курс НБУ обяз. поменяется и будет выше 37 и если ВА то отдадут в грн. по курсу НБУ. Если через три мес не смогут отдать дол., то тогда отдадут грн. по ком.курсу банка. Поэтому хорош заниматься пугалками и сами считайте или включайте мозги))
А пока ВА здесь и не пахнет, поэтому с чего вы взяли, что не отдадут - всё пропало???
У вас есть какие то факты или сообщения, что банк умирает и не выполняет сегодня свои обяз. перед клиентами???
На этой недели заходил к ним в гости. Без проблем в кассе было 3шт. баксов на продажу. С банком с удов. работают нотариусы и риелторы, т.к самая низкая комиссия и есть хорошие плюшки от банка при покупки недвиги и оформлении через их счета
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:24
Игорь Алексеевич написав: J написав: Игорь Алексеевич написав:
, назовите риски???
Но положил народ 50 тыс.грн. Получит или больше или те же 50тыс.грн.
хватит клянчить чтобы за вас посчитали
ложили по курсу НБУ + 1% - 36.93
возврат по курсу НБУ - 36,56 - потеря 1%
+ недополученая прибыль за 3 месяца от грн. депо - 3%
итого риск 4%
Эта программа не для заработка на процентах. Сейчас у Аккорда и у др. депозит на 3мес практич равен 0.1%. Эта программа кто не хочет покупать по 41, а готов купить по 37.
В этом мес курс НБУ обяз. поменяется и будет выше 37 и если ВА то отдадут в грн. по курсу НБУ. Если через три мес не смогут отдать дол., то тогда отдадут грн. по ком.курсу банка. Поэтому хорош заниматься пугалками и сами считайте или включайте мозги))
А пока ВА здесь и не пахнет, поэтому с чего вы взяли, что не отдадут - всё пропало???
У вас есть какие то факты или сообщения, что банк умирает и не выполняет сегодня свои обяз. перед клиентами???
На этой недели заходил к ним в гости. Без проблем в кассе было 3шт. баксов на продажу. С банком с удов. работают нотариусы и риелторы, т.к самая низкая комиссия и есть хорошие плюшки от банка при покупки недвиги и оформлении через их счета
И в чем радость купить доллары и не смочь их получить? Инфляция прёт, как паровоз, причем это только общая сейчас около 20%, а на продукты уже не меньше 50%, пожалуй. А тут взять и арестовать деньги без дохода на три месяца.
НБУ вечно будет на 25% курс подбрасывать? Уже и зерно вывозят, и деньги дают. Какие предпосылки постоянно на столько обваливаться?
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candidat
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:26
candidat написав:
Какие предпосылки постоянно на столько обваливаться?
Самая малость - расходы на войну.
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Investor_K
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Додано: Вів 06 вер, 2022 18:03
Investor_K написав: candidat написав:
Какие предпосылки постоянно на столько обваливаться?
Самая малость - расходы на войну.
Угу, приблизно мінус 5 мільярдів доларів різниці між доходами та розсходами в бюджеті країни кожен місяць. Тратимо більше ніж можемо зібрать.
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alex lem
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Додано: Вів 06 вер, 2022 18:41
candidat написав:
И в чем радость купить доллары и не смочь их получить?
Первые выплаты по 50+ начнутся только в 20 числах октября. А уже немерено "знатоков", что не отдадут. Назовите тогда на октябрь точный курс дол, евро или хотя бы напишите кому сейчас не отдают по окончанию депозита?
А так пальцем в небо пишут....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:43
Игорь Алексеевич написав:
А так пальцем в небо пишут....
Вот Вам , таблеточка успокоительная -
"Національний банк України відреагував на нестачу банкнот іноземної валюти в касах найбільших банків. Останні тижні на цю проблему жалілися клієнти ПриватБанку, ПУМБ, А-Банку та інших установ.
Національний банк вирішив підкріплювати каси банків готівковою іноземною валютою.
«Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться завтра, 7 вересня. Граничний обсяг операцій становитиме $100 млн, мінімальна сума заявки від одного банку – $1 млн», – повідомили FinClub в НБУ."
только как всегда везде ЗРАДА - нада банчигу дорости до "найбільшого" банку , бо так і буде варитися в собственном соку.
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Goodman
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:05
Игорь Алексеевич написав:
Приват, А банк. Где пишут про Аккорд??
буде найбільшим, то напишуть.
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Goodman
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:08
Кому Аккорд не вернул дол. по окончанию депозита с начало войны?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:45
До якогось моменту повертають всі.Це ж очевидно.
Кому Січ чи Мегабанк не вернула депозити з початку війни до серпня?Меганадійні банки.Чи я щось путаю.Були...
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посетитель
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:55
посетитель написав:
Меганадійні банки.Чи я щось путаю.Були...
з огляду на те, що розкрили карти про створення муніципального банку , то гасити Січ могли і на замовленяя.
Принаймі, в моїй локації Мега та Січ мали власні приміщення, власні відділення , до того МЕга зробив в кінці 2021 року ремонт.
А Аккорд - це квартира першого поверху з металевою драбиною і крильцом, на которое утром можно вийти и почесать.... писанку.
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Goodman
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