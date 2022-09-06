Додано: Суб 03 вер, 2022 16:58

J написав: Игорь Алексеевич написав: , назовите риски???

Но положил народ 50 тыс.грн. Получит или больше или те же 50тыс.грн. , назовите риски???Но положил народ 50 тыс.грн. Получит или больше или те же 50тыс.грн.

хватит клянчить чтобы за вас посчитали



ложили по курсу НБУ + 1% - 36.93

возврат по курсу НБУ - 36,56 - потеря 1%

+ недополученая прибыль за 3 месяца от грн. депо - 3%

итого риск 4% хватит клянчить чтобы за вас посчиталиложили по курсу НБУ + 1% - 36.93возврат по курсу НБУ - 36,56 - потеря 1%+ недополученая прибыль за 3 месяца от грн. депо - 3%итого риск 4%

Эта программа не для заработка на процентах. Сейчас у Аккорда и у др. депозит на 3мес практич равен 0.1%. Эта программа кто не хочет покупать по 41, а готов купить по 37.В этом мес курс НБУ обяз. поменяется и будет выше 37 и если ВА то отдадут в грн. по курсу НБУ. Если через три мес не смогут отдать дол., то тогда отдадут грн. по ком.курсу банка. Поэтому хорош заниматься пугалками и сами считайте или включайте мозги))А пока ВА здесь и не пахнет, поэтому с чего вы взяли, что не отдадут - всё пропало???У вас есть какие то факты или сообщения, что банк умирает и не выполняет сегодня свои обяз. перед клиентами???На этой недели заходил к ним в гости. Без проблем в кассе было 3шт. баксов на продажу. С банком с удов. работают нотариусы и риелторы, т.к самая низкая комиссия и есть хорошие плюшки от банка при покупки недвиги и оформлении через их счета