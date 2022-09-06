RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:58

  посетитель написав:До якогось моменту повертають всі.Це ж очевидно.

Кому Січ чи Мегабанк не вернула депозити з початку війни до серпня?Меганадійні банки.Чи я щось путаю.Були...
по Мегабанку перші окремі випадки не повернення валютних вкладів якщо не помиляюсь фіксувались вже з березня. Масово з квітня. ТА ввели лише в червні. А в серпні про який Ви згадуєте по цьому банку фонд вже в основном суми вкладникам гривнями виплатив. Так що на рахунок серпня Ви тут явно гарячкуєте.
В Січ ввели ТА не з причини не повернення валютних вкладів а саме з причини не повернення гривневого рефінансу НБУ. Тут керівництво банку спрацювало як справжні йолопи - маючи кошти на коррахунку - пішли на принцип та отримали ТА. Тому їх приклад не показовий в принципі.
Alien
 
Повідомлень: 675
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1780)
07.09.2022 00:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.