по Мегабанку перші окремі випадки не повернення валютних вкладів якщо не помиляюсь фіксувались вже з березня. Масово з квітня. ТА ввели лише в червні. А в серпні про який Ви згадуєте по цьому банку фонд вже в основном суми вкладникам гривнями виплатив. Так що на рахунок серпня Ви тут явно гарячкуєте.
В Січ ввели ТА не з причини не повернення валютних вкладів а саме з причини не повернення гривневого рефінансу НБУ. Тут керівництво банку спрацювало як справжні йолопи - маючи кошти на коррахунку - пішли на принцип та отримали ТА. Тому їх приклад не показовий в принципі.