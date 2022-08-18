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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:58

  посетитель написав:До якогось моменту повертають всі.Це ж очевидно.

Кому Січ чи Мегабанк не вернула депозити з початку війни до серпня?Меганадійні банки.Чи я щось путаю.Були...
по Мегабанку перші окремі випадки не повернення валютних вкладів якщо не помиляюсь фіксувались вже з березня. Масово з квітня. ТА ввели лише в червні. А в серпні про який Ви згадуєте по цьому банку фонд вже в основном суми вкладникам гривнями виплатив. Так що на рахунок серпня Ви тут явно гарячкуєте.
В Січ ввели ТА не з причини не повернення валютних вкладів а саме з причини не повернення гривневого рефінансу НБУ. Тут керівництво банку спрацювало як справжні йолопи - маючи кошти на коррахунку - пішли на принцип та отримали ТА. Тому їх приклад не показовий в принципі.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 05:41

  Goodman написав:
  посетитель написав:Меганадійні банки.Чи я щось путаю.Були...

з огляду на те, що розкрили карти про створення муніципального банку , то гасити Січ могли і на замовленяя.
Принаймі, в моїй локації Мега та Січ мали власні приміщення, власні відділення , до того МЕга зробив в кінці 2021 року ремонт.
А Аккорд - це квартира першого поверху з металевою драбиною і крильцом, на которое утром можно вийти и почесать.... писанку.

Назовите конкретно сумму и дату окончания вал. дела и Аккорд вам не вернул у.е.??? А то вы много пишите всякий бред без опред. подтверждений.
Смешно читать - не возврат средств определяем состоянием помещ. и наличия стульев в нём :P
Может надо смотреть не по табуреткам а по финанс. показателям банка и выполнения своих нормативов :shock:
Вы сами себе противоречите, когда пишите завалили банки с хорошими помещениями и ремонтами и работают те у которых 2 стула :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 06:45

Re: Акордбанк

  Alien написав:Тут керівництво банку спрацювало як справжні йолопи - маючи кошти на коррахунку - пішли на принцип та отримали ТА. Тому їх приклад не показовий в принципі.

Можливо мало інсайд , про створення нового банку.
Наразі планує пересісти в новий банк, на нові місця і почати все з чистого листа.
Досить привабливо.
===================
До речі, так було з "Україною" - Приват по конкурсу "виграв" і працевлаштував колишніх (навіть з рилами у пушку).
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 06:56

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Смешно читать - не возврат средств определяем состоянием помещ. и наличия стульев в нём
Может надо смотреть не по табуреткам а по финанс. показателям банка и выполнения своих нормативов
Вы сами себе противоречите, когда пишите завалили банки с хорошими помещениями и ремонтами и работают те у которых 2 стула

Я бачу Вам по життю все смішно, такий Ви позитивний чоловік.
Сміх та й сміх, не маю снаги його перебивати.
Ваша ідиологія - положити, заробити, забрати - навряд чи Аккорд погодиться на такі правила гри. НБУ не буде двічі приймати, одну і ту ж постанову "про покращення логістики інозесної валюти" , якщо Аккорд не замовить, то будуть кормити обіцянками.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:09

Re: Акордбанк

  Goodman написав:Я бачу Вам по життю все смішно, такий Ви позитивний чоловік.
Сміх та й сміх, не маю снаги його перебивати.
Ваша ідиологія - положити, заробити, забрати - навряд чи Аккорд погодиться на такі правила гри. НБУ не буде двічі приймати, одну і ту ж постанову "про покращення логістики інозесної валюти" , якщо Аккорд не замовить, то будуть кормити обіцянками.
Ещё раз повторяю факты - кому банк не отдал валюту с начало войны??? У вас только утиные пугалки и про стулья и мебель))
Даже если не будет в кассе дол., то отдаст банк грн. по ком. курсу банка на тот день. Возможно потеряете несколько сотен грн. от курса в обменнике за углом, но по итогу курс 37 выгодней на сегодня чем 41. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:54

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Ещё раз повторяю факты - кому банк не отдал валюту с начало войны???

Что у Вас там за пластинка?
Ви ГОТОВЬТЕСЬ ЕТИМ ЛЮДЯМ ОТДАВАТЬ:

1. Понад 55% депозитів розміщено особами, що стави клієнтами Аккорд банку ВПЕРШЕ.
2. За першу половину серпня , кількість нових клієнтів зросла більш ніж у 2 рази з порівнянням на 08-2021.
Новость ФБ 18-08-2022

1. Обсяг строкових депозитів зріс на 23,6%
2. за 19 днів серпня зріс на 151 млн (за останній тиждень +32 млн)

Новость ФБ 23-08-2022
Вот так надулась єта булька.
И что мне те показатели, когда впереди стоит задача принять тучу оленей, разместить их и видать каждому новие и хрустящие $.
Я уже получал возмещение по фонду в хлеву под названием Укрексим , по записи, стоя на улице, не день и не два - правда било лето, а сейчас к зиме идет.

  Игорь Алексеевич написав:Даже если не будет в кассе дол., то отдаст банк грн. по ком. курсу банка на тот день

Ну ничего , "сглотнут" люди , пролежали деньги "на бугая" , даром в банке.
Goodman
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