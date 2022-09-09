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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:31

  isen написав:
  andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?

Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан.

Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Зображення

Кстати, путём GSM-banking только меня грабили? Вдруг почему-то сегодня появилось списание за него за сентябрь. Никаких заяв на подключение не делал. В тарифах указано, что такая услуга есть, но должна подключаться отдельным заявлением и списание в конце месяца.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:22

moveton
Я пользуюсь приложением для телефона, а это скрин походу с компа...
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:35

  isen написав:Я пользуюсь приложением для телефона, а это скрин походу с компа...

Однозначно. Я прочитал "В интернет-банкинге можно увидеть в деталях историй операций" и на компе и посмотрел. Про приложение никто не говорил. У меня его даже не стоит. В банке били себя пяткой в грудь, что через веб есть всё, что есть в приложении. Правда, мне хватило пары минут, чтобы ткнуть в нём переключалку "разрешить оплату в Интернет" и увидеть сообщение, что из веба не работает (интересно, зачем она тогда там вообще есть?).
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:53

Re: Акордбанк

  moveton написав:Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Видимо, надо подождать проводки.
Howl
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