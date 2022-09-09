andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?
Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан.
Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Кстати, путём GSM-banking только меня грабили? Вдруг почему-то сегодня появилось списание за него за сентябрь. Никаких заяв на подключение не делал. В тарифах указано, что такая услуга есть, но должна подключаться отдельным заявлением и списание в конце месяца.
isen написав:Я пользуюсь приложением для телефона, а это скрин походу с компа...
Однозначно. Я прочитал "В интернет-банкинге можно увидеть в деталях историй операций" и на компе и посмотрел. Про приложение никто не говорил. У меня его даже не стоит. В банке били себя пяткой в грудь, что через веб есть всё, что есть в приложении. Правда, мне хватило пары минут, чтобы ткнуть в нём переключалку "разрешить оплату в Интернет" и увидеть сообщение, что из веба не работает (интересно, зачем она тогда там вообще есть?).