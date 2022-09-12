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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:31

  isen написав:
  andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?

Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан.

Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Зображення

Кстати, путём GSM-banking только меня грабили? Вдруг почему-то сегодня появилось списание за него за сентябрь. Никаких заяв на подключение не делал. В тарифах указано, что такая услуга есть, но должна подключаться отдельным заявлением и списание в конце месяца.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:22

moveton
Я пользуюсь приложением для телефона, а это скрин походу с компа...
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:35

  isen написав:Я пользуюсь приложением для телефона, а это скрин походу с компа...

Однозначно. Я прочитал "В интернет-банкинге можно увидеть в деталях историй операций" и на компе и посмотрел. Про приложение никто не говорил. У меня его даже не стоит. В банке били себя пяткой в грудь, что через веб есть всё, что есть в приложении. Правда, мне хватило пары минут, чтобы ткнуть в нём переключалку "разрешить оплату в Интернет" и увидеть сообщение, что из веба не работает (интересно, зачем она тогда там вообще есть?).
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:53

Re: Акордбанк

  moveton написав:Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Видимо, надо подождать проводки.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 08:11

не такая и найкращая

списалось -20грн за GSM банкинг на Найкращей
не нашел как его отключать в приложении
как собственно и тарифов по ней
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:08

Re: Акордбанк

  emeta написав:не нашел как его отключать в приложении
В приложении нет такой возможности. Звонить в контакт-центр или отделении банка.

  emeta написав:как собственно и тарифов по ней
Плохо искали:
  • по "Найкраща картка" — "Надання інформації про рух грошових коштів по КР шляхом SMS-повідомлень на мобільний телефон (за місяць), за кожний підключений номер телефону";
  • по "Приватна картка" — "Надання інформації про рух грошових коштів по КР шляхом SMS-повідомлень на мобільний телефон (за місяць), за кожний підключений номер телефону" + "Надання інформації про рух грошових коштів по ПК шляхом повідомлень на e-mail (за місяць), за кожний підключений e-mail".
Списание проходит до 10-го числа.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:22

  Howl написав:Списание проходит до 10-го числа.

А если ещё лучше поискать, то в 4.9 тарифов Найкращей карты написано: "Списується Банком з КР в передостанній робочий день місяця". У них месяц 10го числа заканчивается? :shock:

Ещё GSM-banking упоминается в 2.8 базовых тарифов, где сказано, что эта услуга подключается только отдельным заявлением и если не использовалась, то и комиссия не берётся. Лично я такого заявления не подписывал и SMS о движении средств не получал. Пойду в понедельник ругаться в отделение.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:08

  Howl написав:
  moveton написав:Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Видимо, надо подождать проводки.

4 дня уж прошло. IBAN так и не появился. Неужели до сих пор не провелось? Попробовал ещё и с Альфы. Та же фигня. В мобильном приложении для любителей его ручками с экрана переписывать IBAN видно по обоим операциям и сразу. В вебе не видать.

Поругался с ними про GSM-banking. На голубом глазу сказали, что на сайте до сих пор тарифы за июль, а а сентября уже всё по-новому: за этот банкинг за весь месяц списывают не в конце месяца, а в начале (и, я так понимаю, уже без разницы было ли какое-то информирование, если у них, конечно, не оракул встроенный). И хотя он называется "SMS-информирование" мне его подключили потому, что я сказал, что согласен, чтобы мне в личный кабинет приходили извещения об операциях. Типа, это не разрывно. Отключили, но 20 грн уже не вернуть.

С кэшбеком отдельная вишенка. Написано, что для кэшбека нужен кредитный лимит. Ну ткнул в приложении на него запрос. Думал, что или поставят или пришлют отказ. Нее. Записали, что заявка принята, на следующий день с утра разбудили телефонным звонком, позадавали кучу вопросов и в конце сообщили (барабанная дробь!), что у них нет технической возможности даже не дать кредитный лимит, а подать заявку на его одобрение. Появится она в неопределённом будущем. Ладно, я понимаю, что лимит могут по любым причинам не давать, но нахрена ж звонить было?

В общем, жуки ещё те. На их фоне Алла - это верх прозрачности и предупредительности.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46

Re: Акордбанк

  moveton написав:В мобильном приложении для любителей его ручками с экрана переписывать IBAN видно по обоим операциям и сразу. В вебе не видать.
Скорее так задумано. :/
Howl
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