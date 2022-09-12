andreyiskra написав:где увидеть ибан карты найкращей?
Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан.
Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Кстати, путём GSM-banking только меня грабили? Вдруг почему-то сегодня появилось списание за него за сентябрь. Никаких заяв на подключение не делал. В тарифах указано, что такая услуга есть, но должна подключаться отдельным заявлением и списание в конце месяца.
isen написав:Я пользуюсь приложением для телефона, а это скрин походу с компа...
Однозначно. Я прочитал "В интернет-банкинге можно увидеть в деталях историй операций" и на компе и посмотрел. Про приложение никто не говорил. У меня его даже не стоит. В банке били себя пяткой в грудь, что через веб есть всё, что есть в приложении. Правда, мне хватило пары минут, чтобы ткнуть в нём переключалку "разрешить оплату в Интернет" и увидеть сообщение, что из веба не работает (интересно, зачем она тогда там вообще есть?).
emeta написав:не нашел как его отключать в приложении
В приложении нет такой возможности. Звонить в контакт-центр или отделении банка.
emeta написав:как собственно и тарифов по ней
Плохо искали:
по "Найкраща картка" — "Надання інформації про рух грошових коштів по КР шляхом SMS-повідомлень на мобільний телефон (за місяць), за кожний підключений номер телефону";
по "Приватна картка" — "Надання інформації про рух грошових коштів по КР шляхом SMS-повідомлень на мобільний телефон (за місяць), за кожний підключений номер телефону" + "Надання інформації про рух грошових коштів по ПК шляхом повідомлень на e-mail (за місяць), за кожний підключений e-mail".
А если ещё лучше поискать, то в 4.9 тарифов Найкращей карты написано: "Списується Банком з КР в передостанній робочий день місяця". У них месяц 10го числа заканчивается?
Ещё GSM-banking упоминается в 2.8 базовых тарифов, где сказано, что эта услуга подключается только отдельным заявлением и если не использовалась, то и комиссия не берётся. Лично я такого заявления не подписывал и SMS о движении средств не получал. Пойду в понедельник ругаться в отделение.
moveton написав:Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN?
Видимо, надо подождать проводки.
4 дня уж прошло. IBAN так и не появился. Неужели до сих пор не провелось? Попробовал ещё и с Альфы. Та же фигня. В мобильном приложении для любителей его ручками с экрана переписывать IBAN видно по обоим операциям и сразу. В вебе не видать.
Поругался с ними про GSM-banking. На голубом глазу сказали, что на сайте до сих пор тарифы за июль, а а сентября уже всё по-новому: за этот банкинг за весь месяц списывают не в конце месяца, а в начале (и, я так понимаю, уже без разницы было ли какое-то информирование, если у них, конечно, не оракул встроенный). И хотя он называется "SMS-информирование" мне его подключили потому, что я сказал, что согласен, чтобы мне в личный кабинет приходили извещения об операциях. Типа, это не разрывно. Отключили, но 20 грн уже не вернуть.
С кэшбеком отдельная вишенка. Написано, что для кэшбека нужен кредитный лимит. Ну ткнул в приложении на него запрос. Думал, что или поставят или пришлют отказ. Нее. Записали, что заявка принята, на следующий день с утра разбудили телефонным звонком, позадавали кучу вопросов и в конце сообщили (барабанная дробь!), что у них нет технической возможности даже не дать кредитный лимит, а подать заявку на его одобрение. Появится она в неопределённом будущем. Ладно, я понимаю, что лимит могут по любым причинам не давать, но нахрена ж звонить было?
В общем, жуки ещё те. На их фоне Алла - это верх прозрачности и предупредительности.