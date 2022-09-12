Додано: Пон 12 вер, 2022 14:08

Howl написав: moveton написав: Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN? Ну я пополнил. Вот все детали. Какие из этих цифр IBAN? Видимо, надо подождать проводки. Видимо, надо подождать проводки.

4 дня уж прошло. IBAN так и не появился. Неужели до сих пор не провелось? Попробовал ещё и с Альфы. Та же фигня. В мобильном приложении для любителей его ручками с экрана переписывать IBAN видно по обоим операциям и сразу. В вебе не видать.Поругался с ними про GSM-banking. На голубом глазу сказали, что на сайте до сих пор тарифы за июль, а а сентября уже всё по-новому: за этот банкинг за весь месяц списывают не в конце месяца, а в начале (и, я так понимаю, уже без разницы было ли какое-то информирование, если у них, конечно, не оракул встроенный). И хотя он называется "SMS-информирование" мне его подключили потому, что я сказал, что согласен, чтобы мне в личный кабинет приходили извещения об операциях. Типа, это не разрывно. Отключили, но 20 грн уже не вернуть.С кэшбеком отдельная вишенка. Написано, что для кэшбека нужен кредитный лимит. Ну ткнул в приложении на него запрос. Думал, что или поставят или пришлют отказ. Нее. Записали, что заявка принята, на следующий день с утра разбудили телефонным звонком, позадавали кучу вопросов и в конце сообщили (барабанная дробь!), что у них нет технической возможности даже не дать кредитный лимит, а подать заявку на его одобрение. Появится она в неопределённом будущем. Ладно, я понимаю, что лимит могут по любым причинам не давать, но нахрена ж звонить было?В общем, жуки ещё те. На их фоне Алла - это верх прозрачности и предупредительности.