Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже.