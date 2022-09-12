RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:44

  klug написав:Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно.

Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, liliya_logical, ramaz, S i m і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.