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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 19:44
klug написав:
Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно.
Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже.
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moveton
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Додано: Пон 12 вер, 2022 21:55
moveton написав: klug написав:
Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно.
Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже.
Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного.
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klug
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