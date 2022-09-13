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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 54555657 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 29% 2 Всього голосів : 7 Додано: Пон 12 вер, 2022 19:44 klug написав: Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно. Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно.

Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже. Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже. moveton

Повідомлень: 2297 З нами з: 23.03.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 21:55 moveton написав: klug написав: Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно. Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно.

Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже. Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже.

Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного. Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного. klug Повідомлень: 7468 З нами з: 18.08.14 Подякував: 315 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 22:11 klug написав: moveton написав: Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно?

Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного. Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного.

Проблема была в найти IBAN именно в деталях операции пополнения карты по номеру в веб-банкинге. Вроде ж чётко было сформулировано. Последний ответ на этот вопрос не очень понял, но ладно: будем считать, что подтверждено, что у всех показывается, одному мне не дают. Проблема была в найти IBAN именно в деталях операции пополнения карты по номеру в веб-банкинге. Вроде ж чётко было сформулировано. Последний ответ на этот вопрос не очень понял, но ладно: будем считать, что подтверждено, что у всех показывается, одному мне не дают. moveton

Повідомлень: 2297 З нами з: 23.03.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 07:14 Re: Акордбанк klug написав: Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного. Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного.

На правах "різних форумчан" готов подтвердить слова moveton - при переводе по номеру карты в деталях операции не отображается IBAN. По крайней мере, так работает для переводов с Форварда и monobank. С других банков у меня не было переводов. На правах "різних форумчан" готов подтвердить слова moveton - при переводе по номеру карты в деталях операции не отображается IBAN. По крайней мере, так работает для переводов с Форварда и monobank. С других банков у меня не было переводов. ingtrans

Повідомлень: 3607 З нами з: 31.07.19 Подякував: 105 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 08:59 Два последних... Вроде фин.форум, вроде взрослые люди, но наверно обезьяны бы быстрее сообразила, что через р2р перевод номер счета не передается, т.к. перевод не идет через него, он обезличенный и даже если ФИО видно, это его передающий банк прикручивает по свое хотелке ГеннадийUA

Повідомлень: 174 З нами з: 01.04.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 54555657 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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