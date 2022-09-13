|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 19:44
klug написав:
Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно.
Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:55
moveton написав: klug написав:
Спеціально зайшов у веб ІБ - у мене на кожній операції видно номер рахунку, як і у застосунку на телефоні (поповнень з моно немає). Спробуйте тут 10-ку назад вислати, можливо так побачите. До 100к/міс можна Найкращою гратися безкоштовно.
Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно? У меня таки вижу IBAN при переводе с этой карты на текущий счёт (правда, в названии операции, а не в деталях). Когда за GSM-banking сняли - тоже есть. Может если ещё каким образом карту опустошить, тоже будет. Но вот именно пополнение карты по номеру с двух банков в этом месте показывает "516761******5192", как я на скрине показал, что на IBAN не очень похоже.
Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7468
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 12 вер, 2022 22:11
klug написав: moveton написав:
Напомню, что изначально был разговор про "Пополните карту по номеру карты и в деталях операции увидите ибан". Неужели именно на этой операции видно?
Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного.
Проблема была в найти IBAN именно в деталях операции пополнения карты по номеру в веб-банкинге. Вроде ж чётко было сформулировано. Последний ответ на этот вопрос не очень понял, но ладно: будем считать, что подтверждено, что у всех показывается, одному мне не дают.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 07:14
klug написав:
Я Вам намагався допомогти вирішити проблему, але схоже, що дарма, бо проблема Ваша зовсім у іншій площині. На жаль не звернув одразу увагу на нік. Ви теж зверніть увагу, що відповідали Вам різні форумчани, котрі не обов'язково поділяють думки одне одного.
На правах "різних форумчан" готов подтвердить слова moveton - при переводе по номеру карты в деталях операции не отображается IBAN. По крайней мере, так работает для переводов с Форварда и monobank. С других банков у меня не было переводов.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 09:26
ГеннадийUA написав:
Два последних... Вроде фин.форум, вроде взрослые люди, но наверно обезьяны бы быстрее сообразила, что через прием р2р перевода номер счета не передается, т.к. перевод не идет через него, он обезличенный и даже если ФИО видно, это его передающий банк прикручивает по свое хотелке. Если отправлять р2р, то естественно, банк покажет вам счет, так он его знает и в принципе все расходные операции, будут в квиташках с номером счета.
О взрослых людях и сообразительных обезьянах... Свое сообщение выше писал на основании более ранних переводов с карт Форварда и monobank (последний был от 1 августа). Они уже не отображаются в последних операциях, только в всех операциях. Но тут уже стало интересно. Сделал перевод с monobank на Найкращу по номеру и, вуаля, сейчас в деталях есть IBAN, но только в последних операциях. Во всех операциях всё так же только номер карты.
Может Вы всё-такие неправы в своем трактовании ситуации и темы обсуждения?
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|