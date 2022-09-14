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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:49
moveton написав: lara_08 написав:
А Райф ?
У этого достаточно прочитать, что конвертационное депо оформляется по карточному курсу банка, чтобы даже желания не возникало разбираться, как в нём узнавать IBAN
не самий поганий в них курс...
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