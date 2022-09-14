не самий поганий в них курс...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:49
Додано: Сер 14 вер, 2022 12:47
Додано: Сер 14 вер, 2022 12:50
Если мы говорим про конверт-депо, то да, не самый, но у 15-20 банков из
Увы, проигрывает многим именно с учётом комиссий. И даже Моне, который тоже обменивает по карточному курсу. А гарантии... Сейчас даже страховой полис, на который уповал Остап Ибрагимыч, не гарантия.
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