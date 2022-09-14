RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:49

  moveton написав:
  lara_08 написав:А Райф ?

У этого достаточно прочитать, что конвертационное депо оформляется по карточному курсу банка, чтобы даже желания не возникало разбираться, как в нём узнавать IBAN :mrgreen:

не самий поганий в них курс...
lamal
 
Повідомлень: 149
З нами з: 11.03.21
Подякував: 64 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:47

  moveton написав:
  lara_08 написав:А Райф ?

У этого достаточно прочитать, что конвертационное депо оформляется по карточному курсу банка, чтобы даже желания не возникало разбираться, как в нём узнавать IBAN :mrgreen:

Зато нет комиссий как у других и гарантированно отдадут.
lara_08
 
Повідомлень: 338
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:50

  lamal написав:не самий поганий в них курс...

Если мы говорим про конверт-депо, то да, не самый, но у 15-20 банков из известного списка со всеми комисами на обмен всё равно получше будет. Хотя и не спорю, по сравнению с 40-42 в обменках в Райфе тоже неплохо.

  lara_08 написав:Зато нет комиссий как у других и гарантированно отдадут.

Увы, проигрывает многим именно с учётом комиссий. И даже Моне, который тоже обменивает по карточному курсу. А гарантии... Сейчас даже страховой полис, на который уповал Остап Ибрагимыч, не гарантия.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:21

  moveton написав:
  lamal написав:не самий поганий в них курс...

Если мы говорим про конверт-депо, то да, не самый, но у 15-20 банков из известного списка со всеми комисами на обмен всё равно получше будет. Хотя и не спорю, по сравнению с 40-42 в обменках в Райфе тоже неплохо..

Зате по ойро в них курс не рідко мало не найкращий. І досить давно. Пару раз вже скористався. Для диверсифікації так би мовити ;)
Alien
 
Повідомлень: 690
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:04

  moveton написав:проигрывает многим именно с учётом комиссий. И даже Моне, который тоже обменивает по карточному курсу. А гарантии... Сейчас даже страховой полис, на который уповал Остап Ибрагимыч, не гарантия.

в отлич от Мони - у Райфа как и у Аккорда зато 100%Гарантия, что не через а-банк :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 980
З нами з: 13.01.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, temjap4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (649)
14.09.2022 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.